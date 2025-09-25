Sport Boys: SUNAT designó a Miguel Ángel Torres como nuevo administrador del club chalaco

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la renuncia de Adrián Alcocer de la administración de Sport Boys, la SUNAT inició un proceso para elegir a su reemplazante entre más de un candidato. Finalmente, la entidad gubernamental dio a conocer que Miguel Ángel Torres fue el elegido para llevar las riendas de la institución chalaca.

Miguel Ángel Torre elegido como administrador de Sport Boys

A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria detalló cada uno de los pasos a seguir para dar con la escogencia del exjugador de Universitario.

En primer lugar, el organismo indicó que el proceso estuvo a cargo de un equipo de trabajo especial el cual contó con la participación de un integrante de la Oficina de Integridad Institucional. Estos se encargaron de evaluar a cada uno de los postulantes presentados, dentro del plazo legal, al máximo cargo administrativo de Sport Boys.

Luego de cotejar todos los requisitos exigidos por SUNAT, Miguel Ángel Torres obtuvo el mayor puntaje dentro de este procedimiento por lo que fue elegido como administrador provisional del elenco chalaco.

"Habiendo obtenido el mayor puntaje, la SUNAT designó como administrador al señor Miguel Ángel Torres Quintana. El administrador provisional deberá proponer la contratación de una firma auditora de reconocido prestigio para evaluar la situación económica y financiera del club", se lee en dicho comunicado.

Impugnarán decisión de SUNAT

Sin embargo, no todo es color de rosa en el primer puerto ya que en las últimas horas se pudo conocer que dos de los otros postulantes en este proceso impugnarán la decisión de SUNAT debido a irregularidades administrativas.

De acuerdo a lo informado en L1 Radio, el exfutbolista de Universitario no cumplió con adjuntar un documento clave lo cual podría impugnar su nuevo cargo.

"Dos postulantes van a impugnar su designación porque no cumple los requisitos; principalmente, es que él haya acreditado un documento -que lo presentó cuando postuló a la 'U' también- de que estuvo en la gerencia de Sport Boys durante tres años y tiene la firma de Johan Vásquez, de Sfera 3. La ley dice que tiene que ser sustentado por la institución deportiva en la que trabajó, y eso tiene que estar acompañado con boletas de pagos; esto no ha sucedido", indicaron.

De esta manera, Miguel Ángel Torres fue elegido como nuevo administrador provisional de Sport Boys luego de obtener el mayor puntaje posible dentro del proceso llevado adelante por SUNAT.