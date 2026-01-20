INPE frustró fuga de un interno del penal de Piura: Reo será trasladado a cárcel de máxima seguridad

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el intento de fuga de un interno del Establecimiento Penitenciario de Piura quien aprovechó el reparto de alimentos para iniciar su plan de escape. La institución informó que fue capturado y será trasladado hacia un penal de máxima seguridad.

Intento de fuga en penal de Piura

Este martes 20 de enero, un interno del penal de Piura intentó escapar de la cárcel, según informó el INPE a través de un comunicado. De acuerdo a la información, el hombre fue identificado como Juan Carlos Gonzales García de 23 años.

Se indicó que el intento de fuga ocurrió cuando personal de seguridad del pabellón 5, que se encontraba realizando el reparto de alimentos entre los detenidos, observaron desde el patio del penal el intento de fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:43 de la tarde de este martes cuando Gonzales García comenzó a treparse por el techo del pabellón 5 para luego lanzarse al área adyacente, cercana a la malla perimetral de una zona conocida como 'tierra de nadie', indicó el INPE.

Ante ello, se dio aviso a las autoridades y se activaron los protocolos de seguridad. Así, el agente del INPE que cubría el servicio en el torreón N°3 dio la alerta a todo el personal de seguridad del establecimiento en Piura.

Comunicado del INPE tras intento de fuga

Ante el inminente avance del interno en su escape, un agente efectuó disparos al aire como señal de advertencia para que el reo no continúe. Al verse atrapado, Gonzales García decidió no continuar.

Será trasladado a penal de máxima seguridad

De acuerdo al comunicado, el INPE informó que las autoridades penitenciarias han iniciado un proceso para realizar el traslado del interno hacia un penal de máxima seguridad.

Así, se vienen realizando las gestiones para el traslado inmediato del interno Juan Carlos Gonzales García tras su intento de fuga del centro penitenciario en Piura.

El interno de nacionalidad venezolana se encuentra recluido

Con el fin de evitar actos similares, se informó que harán una revisión de los techos de todos los pabellones, áreas conexas, talleres y de la zona 'tierra de nadie'.