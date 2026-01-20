Caso 'Chifagate': Empresario chino habría sido beneficiado por Indecopi tras reunión con José Jerí

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pesar de que la Municipalidad de Lima declaró la intangibilidad del Centro Histórico y endureció las medidas contra el comercio al por mayor, una personas en particular habría sido beneficiada por Indecopi. Se trata del empresario chino Zhihua Yang, quien tras reunirse con José Jerí, reabrió su negocio en el jirón Paruro.

Clausurado por ordenanza

La medida de la comuna limeña se dictó tras un incendio en un local clandestino en donde se almacenaba productos sin control en 2025, que representó una dificultad para los bomberos voluntarios. Mediante la ordenanza 2711, se intentó que no se repita un escenario similar y no poner en riesgo a los hombres de fuego.

Sin embargo, Indecopi comenzó a recibir denuncias contra la MML por la disposición, consideradas como barreras burocráticas. A pesar que entre julio y noviembre del año pasado recibió hasta cinco, la Municipalidad no cambió su postura sin intervención de la institución fiscalizadora.

Local de Zhihua Yang clausurado el 6 de enero.

Recién a finales del penúltimo mes del 2025 se admitieron a trámite las denuncias, estableciendo tres días, entre el 1 y el 3 de diciembre para que la comuna haga sus descargos. El 18 del mismo mes se entregó un informe detallado a Indecopi sobre la importancia de la medida implementada.

Un reportaje dominical reveló que el 6 de enero la Municipalidad de Lima fiscalizó varios negocios del Cercado, entre los que se encontraba Market Capón, propiedad de Zhihua Yang. Los fiscalizadores encontraron en los pisos tres y cuatro claros incumplimientos a la ordenanza, procediendo a su clausura tras el mediodía.

Ese mismo día, pero horas más tarde, el presidente José Jerí, junto al empresario chino y al administrador del local, Edison Torres, fueron captados. En las imágenes difundidas, se observa al mandatario realizando una llamada a un interlocutor que no ha sido identificado.

Respuesta de Indecopi

A través de un comunicado, Indecopi deslindó de alguna responsabilidad y de haber beneficiado a una empresa o persona en particular. Precisa que hay una resolución del 9 de enero que declaró en primera instancia la existencias de barreras burocráticas.

"Dicho pronunciamiento de la Comisión no analizó, ni resolvió un caso en particular, ni se refirió a la situación de una persona o establecimiento determinado. La Comisión no tiene facultades para ordenar la apertura o cierre de locales, atribución que le corresponde exclusivamente a las municipalidades", menciona.

El empresario chino Zhihua Yang habría recibido una ayuda del presidente José Jerí en su segunda reunión. El mandatario habría gestionado ante Indecopi la reapertura de su local tras incumplir una ordenanza de la Municipalidad de Lima.