Javier Prado cerrará por un año: Hoy arrancan las obras de la nueva Vía Rápida en La Molina

Conductores se preparan para caos vehicular por un año. Desde tempranas horas de la mañana de este jueves 29, la Municipalidad de Lima dispuso el cierre durante 12 meses de un tramo de la avenida Javier Prado, a propósito del inicio de la obra de construcción de la nueva Vía Rápida El Golf-La Molina.

El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), a cargo de la nueva obra vial, ya ha colocado las barreras en el acceso al viaducto elevado del Óvalo Mónitor, que permanecerá cerrado durante los trabajos de construcción. Según informó Canal N, algunos conductores doblaron por la avenida Manuel Olguín, en Surco, para no seguir el plan de desvíos.

Cerca de las 7 de la mañana, hora punta en día de semana, se pudo observar una congestión de las fila de vehículos desde el trébol de la Javier Prado en dirección hacia La Molina, formándose un cuello de botella a la altura del puente de la avenida Olguín.

Ante el tráfico intenso generado por el cierre en su primer día, la MML ha estado dando pase a intervalos a los vehículos que vienen de la avenida Javier Prado. Incluso, ya se ha registrado un primer choque leve, a la altura de la Universidad de Lima.

La nueva Vía Rápida Javier Prado conectará las avenidas Circunvalación El Golf y Los Frutales, y buscará aliviar el tráfico vehicular de unos de los puntos más críticos de Lima Este.

Actualmente, el viaducto elevado por el Óvalo Monitor se encuentra completamente despejado porque ha sido cerrado en ambos sentidos mientras ocurren estas obras, que se tiene previsto que se prolonguen durante un año.

Plan de desvíos para Vía Rápida Golf-Frutales

Para los vehículos privados y de transporte pesado que se dirijan en sentido Oeste-Este (Frutales-El Golf), deberán tomar la avenida Las Palmeras hacia la izquierda, para luego dirigirse por la avenida Separadora Industrial, avenida La Molina y luego retomar su camino en la Javier Prado Este.

Otra ruta alterna es ir, por la derecha, hacia la avenida Club Golf Los Incas, tomando Circunvalación o la avenida Raúl Ferrero.

Para los conductores de transporte privado que se dirijan en el sentido Este-Oeste (Frutales-El Golf), de La Molina hacia Lima, tendrán múltiples alternativas: se podrán desviar por la avenida La Molina hacia la derecha o por la Alameda del Corregidor a la izquierda.

En el caso del transporte pesado, deberá seguir el treyecto de la avenida La Molina, pasando por Nicolás Ayllón, Panamericana Sur y la avenida Las Palmeras.

Este jueves 29 de enero, inician oficialmente las obras de construcción de la Vía Rápida Javier Prado Golf-Los Frutales, en el limite de Surco y La Molina. Ante ello, se dispuso cierre temporal del viaducto elevado.