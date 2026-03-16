Federico Salazar se pronuncia por primera vez tras separación con Katia Condos: "No nos hemos divorciado"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Federico Salazar se pronunció por primera vez sobre su separación de la actriz Katia Condos, con quien mantuvo una relación de casi 30 años y tiene tres hijos. El presentador de noticias respondió a algunas preguntas sobre su situación sentimental en declaraciones exclusivas para el programa "Amor y fuego".

En el avance del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el periodista fue consultado sobre su situación actual con la actriz y respondió con una breve pero contundente aclaración.

"No nos hemos divorciado, nos hemos separado", dijo en un tono amical para las cámaras del programa de Rodrigo González.

Además, en el avance de "Amor y Fuego" se escucha al reportero preguntarle si descarta la posibilidad de que su separación se haya dado por una tercera persona y si la decisión de romper románticamente con Katia Condos es definitiva.

La declaración se da luego de que se conociera públicamente la ruptura de la pareja, considerada durante años una de las más estables del medio local.

Katia Condos reflexiona tras separación de Federico Salazar

La actriz de "Soltera, casada, viuda, divorciada" utilizó su cuenta de Instagram después de varios días de silencio. Al parecer, decidió pasar una temporada en la playa, ya que compartió el video de un atardecer con un mensaje y una canción que llamó la atención de sus seguidores.

"Te agradezco hoy... ver la puesta de sol abrazada a Sierra", escribió la artista desde alguna playa a la que posiblemente haya acudido con la intención de despejar su mente y escapar de los cuestionamientos de la prensa.

Recordemos que Federico y Katia ya habían tenido una crisis matrimonial hace algunos años, pero lograron superarla. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin después de 30 años, dejando sorprendidos a sus compañeros televisivos y al público que los veía como una pareja que parecía durar para siempre.

La historia de amor entre Katia y Federico

Federico conquistó a Katia hace tres décadas, cuando él tenía 35 años y ella apenas 27. Desde entonces se convirtieron en una pareja muy sólida, ya que supieron congeniar sus trabajos como presentador de televisión y actriz, mostrándose siempre muy cercanos.

Hace unos años confesaron que atravesaron una crisis y que incluso llevaron terapia de pareja, lo que habría mejorado su relación por un tiempo. Sin embargo, con el paso de los años la situación ya no habría sido sostenible y optaron por separarse definitivamente, dejando muy tristes a sus seguidores.

