Jefe del INEI: En el 2025 se registraron más de 26 mil denuncias por extorsión

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, en diálogo exclusivo con Exitosa, reveló que según la base de datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en 2025 se registraron más de 26 mil denuncias por extorsión en el país.

¿Aumentó la cifra de denuncias por extorsión?

Hace solo unos días, el Ejecutivo brindó un balance apoyado por datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) sobre las cifras oficiales de seguridad ciudadana correspondientes al último trimestre de 2025, especialmente aquellos relacionados con delitos como extorsión, homicidios, robo agravado y hurto que se han convertido en temas preocupantes en el país.

En ese marco y para dar mayores detalles sobre el tema, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, se presentó en Exitosa, revelando que de acuerdo a los datos de la PNP, en el tema de extorsiones, en el año 2024 se tuvo en Perú 22,361 denuncias por delito de extorsión, cifra que en el 2025 crece a 26,585.

"Ya tenemos nosotros un crecimiento en el delito de extorsión entre el año 2024 y 2025. Esas son las cifras de la PNP. Es uno de los delitos que están asociados en este momento al crimen organizado", puntualizó.

Percepción de inseguridad en Perú disminuye

Asimismo, el jefe del organismo central y rector del Sistema Nacional de Estadística, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país, precisó que la tasa estimada de homicidios para 2025 es de 10.7%. Según detalló, dicha cifra corresponde por cada 100 mil habitantes, con un margen de error de ±0.5. Sin embargo, detalló que el aumento fue progresivo desde los últimos cuatro años.

Por otro lado, Gaspar Morán agregó que el 26,8% de población ha sido víctima de un hecho delictivo. Estas declaraciones se dan en el marco de la lucha del Ejecutivo contra la inseguridad ciudadana.

Resultados en materia de seguridad ciudadana

El 22 de enero, el jefe de Estado, José Jerí, encabezó una sesión informativa para presentar balance de lucha contra la criminalidad durante sus tres meses de gestión. En ese marco, durante su alocución, precisó que las medidas aplicadas por el Gobierno, "aunque insuficientes" han comenzado a dar resultados.

Sin embargo, al hacer referencia a las cifras de denuncias de extorsión en el país, que ha golpeado especialmente al sector de transporte, precisó que "si bien las cifras no son las ideales ni alcanzan los objetivos altos que se había trazado el Gobierno, existen indicadores que permiten advertir una señal de esperanza".

"Las acciones que se vienen adoptando están mostrando resultados positivos; aunque aún son insuficientes, evidencian una tendencia a la baja en comparación con el trimestre anterior. (...) No es un triunfalismo, es la realidad: las cifras han comenzado a bajar", mencionó.

