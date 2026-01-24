Tasa estimada de homicidios para 2025 en Perú es de 10.7%: "Hubo un incremento este año"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la presentación de resultados en seguridad ciudadana por parte del Ejecutivo, apoyada por datos del Comité Estadístico de la Criminalidad (CEIC), el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, informó que la tasa estimada de homicidios para 2025 es de 10.7.

Tasa de homicidios del 2025 es la más alta de los últimos años

En entrevista con Exitosa, Morán informó que esta cifra corresponde por cada 100 mil habitantes, con un margen de error de ±0.5. Sin embargo, detalló que el aumento fue progresivo desde los últimos cuatro años.

"En concreto, las tasas han ido variando. Desde el 2021, la tasa era de 8.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el 2022, fue la misma cifra. En el año 2023, sube a 9.3", precisó Morán.

Sin embargo, del 2022 al 2024, la cifra aumentó significativamente. Según el líder del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 2024, la cifra oficial de homicidios arrojó 10.1 y se incrementó a 10,7 en el 2025.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el año 2025 finalizó presentando un récord histórico de homicidios en el Perú, con un saldo de 2,216 asesinatos registrados hasta el pasado 30 de diciembre.

Esta cifra representó un incremento significativo de más de 500 víctimas, superando la de los dos años anteriores: 2,083 homicidios en 2024 y 1,511 en 2023.

En tanto, del año 2022 en adelante, se registra una preocupante tendencia a la alza: 678 homicilios en 2017, 927 en 2018, 1,139 en 2019, 1018 en 2020, 1416 en 2021 y 1539 en 2022.}

José Jerí afirma que cifras de homicidios descendieron por las medidas de su Gobierno

Durante el año pasado, la región Lima registró el mayor número de asesinatos, con 837 en total. En segundo lugar, se encuentra La Libertad con 237 asesinatos y le sigue el Callao en el tercer lugar con 192 de ellos.}

Gobierno de José Jerí asegura que homicidios han disminuido

Este jueves 22 de enero, el gobierno de José Jerí presentó la actualización de las cifras oficiales sobre seguridad ciudadana tras haber asumido el cargo hace tres meses.

De acuerdo a los resultados en la lucha contra la criminalidad, el jefe de Estado aseguró que las cifras del último trimestre de la tasa de homicidios se ha reducido respecto a las del 2024.

Según la información propiciada, la tasa de homicidios pasó de 2.6 a 2.5 por cada 100,000 habitantes entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.

El jefe de Estado aseguró que si bien las cifras "son insuficientes, son resultados" indicando que se ha presentado un avance en la lucha contra el crimen en el último trimestre del año.