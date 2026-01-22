Gobierno de José Jerí brindó resultados en seguridad ciudadana y asegura que homicidios han reducido

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este jueves 22 de enero, el Gobierno encabezado por José Jerí presentó la actualización de las cifras oficiales sobre seguridad ciudadana tras haber asumido el cargo hace tres meses.

De acuerdo a los resultados en la lucha contra la criminalidad, el jefe de Estado aseguró que las cifras del último trimestre de la tasa de homicidios se ha reducido respecto a las del 2024.

Resultados en seguridad ciudadana

Desde Palacio de Gobierno, se presentaron los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) donde se presentaron las cifras oficiales de seguridad ciudadana durante el gobierno de José Jerí iniciado en octubre del 2025.

El jefe de Estado aseguró que si bien las cifras "son insuficientes, son resultados" indicando que se ha presentado un avance en la lucha contra el crimen en el último trimestre del año.

Los datos estuvieron apoyados por el INEI representada por Gaspar Morán Flores quien indicó que las cifras presentadas se sostiene en la información propiciada por la PNP como fuente principal.

Así, se indicó un descenso en los índices de homicidios, extorsión, robos y percepción de la seguridad. Según la información propiciada, la tasa de homicidios pasó de 2.6 a 2.5 por cada 100,000 habitantes entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.

En el caso de las denuncias por extorsión, estas han disminuido de 6,896 a 5,494 entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, con el ingreso de José Jerí. "Las acciones que venimos tomando como Gobierno vienen dando resultados positivos", indicó el mandatario.

Según los datos, los robos también han presentado una descenso. Así, se presentaron 112,574 en 2024 a 62,844 en 2025. Además, respecto a las denuncias por secuestro, estas cayeron de 1,685 a 1,587 en el mismo periodo. Los casos de violación sexual también presentaron una reducción de 26,461 a 22,856.

La percepción de la seguridad nacional habría disminuido en la población pasando del 86% en 2024 a 83.9% en 2025. Sin embargo, esta cifra continúa siendo alta.

Lima lidera cifra de homicidios en 2026

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, participó del comité estadístico e informó que Lima lidera la lista de regiones con mayor cantidad de homicidios en lo que va del 2026.

Arriola indicó que si bien la capital continúa encabezando este ranking se han presentado una disminución en diferentes puntos de la capital. Después de Lima continúan La Libertad, Callao, Piura, Ica y Puno.

"No son opiniones, son estadísticas", aseveró el mandatario en un momento de la presentación. Con ello, el gobierno de José Jerí precisa que se ha presentado una reducción de cifras de casos de homicidio y sicariato en estos tres meses de su gestión.