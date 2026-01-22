Cifra de homicidios en Lima durante enero ya supera registros de 2023 a 2025

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conferencia de prensa realizada esta tarde en Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí, acompañado de sus ministros y del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, presentó un informe sobre la tasa de homicidios y sicariatos registrados en el país durante enero de 2026.

El reporte comparó las cifras acumuladas hasta el 20 de enero con los mismos periodos de los años 2023, 2024 y 2025. Según los datos oficiales, este año se contabilizan 145 asesinatos, lo que representa una disminución frente a los 163 casos de 2025 y los 158 de 2023 y 2024. En términos porcentuales, la caída es de 11.04% respecto al año anterior, con un promedio histórico de 159.6 casos en ese lapso.

El contraste regional

Aunque la cifra nacional muestra una reducción, el panorama cambia al observar los datos por regiones. En Lima Centro, los homicidios aumentaron de 52 en 2025 a 63 en 2026, superando incluso el total conjunto de Lima Norte, Centro y Sur en 2023, que fue de 62 casos.

En Lima Norte, la situación es más alarmante: los asesinatos casi se duplicaron, pasando de 8 en 2025 a 14 en lo que va de 2026. En el Callao, se registró una ligera disminución, con 13 casos actuales frente a los 17 del año pasado, aunque la reducción es mínima. Este contraste evidencia que, mientras algunas zonas del país muestran mejoras, la capital concentra un incremento preocupante de la criminalidad.

Cifras de homicidios aumentaron en Lima Norte y Centro.

"No debemos estar tranquilos"

El general Arriola advirtió que las cifras no deben generar complacencia, siendo necesario aún un trabajo constante para reducir más las cifras bajo las estrategias de gobierno que se vienen aplicando para combatir la criminalidad.

"Estas cifras no nos dicen que debamos estar tranquilos. Todo lo contrario, debemos trabajar el doble y triple, conforme lo establece expresamente los decretos supremos que han dado los estados de emergencia", señaló Arriola.

Por su parte, Jerí coincidió en parte con la poción, aunque se centró en defender las medidas aplicadas desde su llegada al poder en octubre de 2025, señalando que los resultados, aunque insuficientes, son visibles.

"Queda claro que a partir del 10 de octubre, la medida que hemos aplicado respecto al Gobierno ha comenzado a dar resultados. Insuficientes, pero resultados. (...) No son opiniones, son estadísticas", afirmó.

El comandante general PNP Óscar Arriola informó que Lima registra la mayor cantidad de homicidios en lo que va del año, seguida por La Libertad, Callao, Piura, Ica y Puno, destacando una reducción de casos en el Callao y La Libertad



Mantente informado ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/rmlRmntP49 — Canal N (@canalN_) January 22, 2026

El mandatario también reconoció que las noticias diarias sobre asesinatos y extorsiones generan una percepción de inseguridad mayor, pero insistió en que los datos oficiales muestran una tendencia a la baja en el total nacional.

El informe refleja un doble escenario: por un lado, una disminución general de homicidios en comparación con años anteriores; por otro, un incremento focalizado en Lima Centro y Norte, que concentra la atención de las autoridades y la preocupación ciudadana. La contradicción entre cifras nacionales y regionales plantea el reto de reforzar las políticas de seguridad en la capital, donde la violencia parece recrudecerse.