Ministro Astudillo no descarta que policías facilitaran uniformes usados en masacre de Trujillo y anuncia medidas

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El ministro del Interior, César Astudillo, en entrevista con Canal N cuestionó el origen de los uniformes policiales utilizados en el ataque ocurrido en Trujillo y no descartó que algún efectivo haya facilitado estas prendas. La investigación también revisa la presencia de una patrulla en el lugar donde murieron cuatro personas.

El caso ocurrió la madrugada del domingo en la avenida Húsares de Junín, donde sujetos vestidos como policías atacaron a varias personas. Cuatro murieron y el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado. Además, cinco presuntos integrantes de Los Pulpos fueron detenidos durante las investigaciones.

Uniformes bajo investigación

El origen de las prendas utilizadas por los atacantes forma parte de las diligencias. Astudillo explicó que existen lugares donde los uniformes pueden adquirirse sin controles, pero fue consultado sobre una posible entrega realizada por policías. El ministro señaló que esa posibilidad sigue bajo investigación.

"Eso lo estamos viendo. No podemos investigar todo a la vez. Yo lo veo un poco difícil, pero no descartamos nada y lo van a investigar", declaró.

Astudillo consideró difícil la posibilidad de que policías hayan brindado seguridad o apoyo a los delincuentes, pero indicó que esa línea no será descartada. Además, confirmó que las autoridades identificaron la matrícula de una unidad policial registrada en imágenes relacionadas con el ataque.

La presencia de la patrulla policial quedó incorporada a las pesquisas. Astudillo indicó que existen imágenes de la unidad en las inmediaciones y que los investigadores trabajan para determinar qué ocurrió. El ministro viajará a Trujillo para recibir información de los equipos encargados del caso.

Investigación continúa en Trujillo

Las autoridades mantienen todavía abiertas varias líneas para establecer cómo se ejecutó el ataque y quiénes participaron. Astudillo sostuvo que las investigaciones continúan después de la captura de cinco presuntos integrantes de Los Pulpos y que buscan identificar a otros responsables.

El ministro informó que permanecerá en Trujillo durante el tiempo que sea necesario para revisar las acciones adoptadas. Señaló que todos los funcionarios están en evaluación y que, si finalmente se confirman vínculos entre policías y delincuentes, se tomarán medidas contra quienes resulten directamente involucrados.

Astudillo también señaló que la investigación debe reunir elementos antes de comunicar resultados definitivos. El ministro pidió evitar conclusiones anticipadas mientras los equipos policiales avanzan con las diligencias, debido a que todavía se busca determinar la participación específica de cada persona vinculada con el ataque.

Las pesquisas oficiales incluyen la identificación de quienes habrían proporcionado armas, vehículos y otros recursos para ejecutar el ataque. Las autoridades policiales recopilan información sobre los detenidos y las circunstancias del secuestro.