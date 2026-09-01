Policía Nacional niega que camioneta usada en masacre de Trujillo sea del Mininter y revela clonación de placa

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) respondió a la información que vinculaba con el Ministerio del Interior a la camioneta utilizada durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara en Trujillo. Según la institución, las verificaciones realizadas determinaron que el vehículo investigado no corresponde a ninguna unidad oficial.

PNP descarta que camioneta pertenezca al Estado

Según la PNP, las características físicas y registrales de la camioneta analizada no coinciden con un vehículo perteneciente al Ministerio del Interior ni a la Policía Nacional. La institución señaló que la matrícula EPF-176 fue colocada indebidamente y que habría sido utilizada para hacer pasar el vehículo particular como oficial.

"El vehículo investigado no es una unidad del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional del Perú", explicó.

La institución explicó que la placa EPF-176 sí corresponde a una unidad policial legítima, pero no a la camioneta captada durante el ataque. El patrullero asociado a esa matrícula permanece bajo control institucional y está asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras San Gabán-Juliaca, aunque figura inoperativo desde agosto del 2025.

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Además, las diligencias permitieron encontrar la placa BNG-906, cuya consulta registral señala que corresponde a una Toyota Hilux de propiedad particular. Para la PNP, este elemento fue incorporado a la investigación técnico-científica como un indicio sobre la identificación original de la camioneta.

Investigación continúa tras ataque en Trujillo

La aclaración policial ocurre después de que información difundida por el exalcalde Arturo Fernández señalara que la camioneta blanca utilizada por los responsables tendría relación con el Mininter. Fernández mostró una consulta vehicular donde aparecía la matrícula EPF-176 asociada al ministerio.

La PNP también precisó que el uso de uniformes, distintivos o equipos similares a los policiales no demuestra que los autores pertenezcan a la institución. De acuerdo con su versión, los delincuentes habrían utilizado esos elementos para simular una intervención policial y sorprender a sus víctimas durante el ataque.

La placa habría sido clonada.

La investigación policial sostiene, hasta el momento, que no existen indicios que comprometan a personal policial ni unidades móviles de la PNP. Las diligencias continúan para determinar quiénes participaron en el secuestro y asesinato de cuatro personas, además de establecer el origen de los vehículos y bienes utilizados.

La PNP mantiene abiertas las pesquisas sobre la placa clonada, la camioneta particular y los elementos utilizados durante el ataque. La institución indicó que continuará informando sobre los resultados conforme avance la investigación, mientras mantiene en reserva los detalles que puedan afectar las diligencias.