Avance de la medicina peruana: Hospital Dos de Mayo realiza su primer trasplante renal asistido por robot

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Una joven de 19 años que dependía de manera permanente de sesiones de diálisis podrá iniciar una nueva etapa de su vida luego de recibir un trasplante renal en el Hospital Nacional Dos de Mayo. El procedimiento representa un hito para la cirugía en el país: se trata de la primera extracción de un riñón de una donante viva para trasplante mediante cirugía robótica realizada en este hospital.

Detalles del trasplante

La intervención se llevó a cabo el pasado 17 de agosto utilizando el sistema quirúrgico da Vinci Xi y estuvo liderada por la doctora Rocío Zavala Zavala, jefa del Servicio de Urología y cirujana robótica certificada, junto con un equipo multidisciplinario especializado en trasplante renal. La coordinación entre los diferentes profesionales de la salud resultó fundamental para garantizar el éxito operativo de ambas intervenciones consecutivas.

El órgano fue donado por la tía de la paciente, una mujer de 40 años, quien decidió entregar uno de sus riñones para que su sobrina pudiera superar las limitaciones asociadas a la insuficiencia renal crónica y dejar atrás la dependencia de la diálisis. Este acto de solidaridad familiar permitió programar el procedimiento bajo estrictas medidas de seguridad médica en beneficio de la joven receptora.

La extracción del riñón tuvo una duración aproximada de tres horas y media. Posteriormente el órgano fue sometido a una cirugía de banco antes de ser implantado en la joven . Según informó el equipo médico, tanto la donante como la receptora evolucionaron favorablemente después de las intervenciones. La paciente de 19 años fue dada de alta en buenas condiciones.

El paciente dejó la diálisis tras recibir el órgano de su tía.

Precisión tecnológica y fortalecimiento del sistema público

El uso del sistema robótico permitió al equipo médico trabajar con visión tridimensional de alta definición e instrumental articulado, características que ofrecen mayor precisión durante procedimientos quirúrgicos complejos. Estas ventajas técnicas reducen significativamente el sangrado y favorecen una pronta recuperación del paciente.

"Lo más importante es que estos pacientes puedan reinventarse a su vida diaria sin mayores restricciones. La tecnología está al servicio de ellos y de mejorar la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal avanzada", destacó la especialista.

El equipo médico logró realizar el trasplante exitosamente.

El procedimiento representa también un avance en la incorporación de tecnología de alta complejidad dentro del sistema público de salud. La cirugía robótica permite ampliar las posibilidades para abordar determinados procedimientos mediante técnicas de mayor precisión. Para el Ministerio de Salud, esta intervención evidencia que la cirugía robótica puede incorporarse progresivamente en procedimientos de alta complejidad y contribuir al fortalecimiento de las capacidades del sistema público.

En ese sentido, el trasplante renal asistido por robot realizado en el Hospital Dos de Mayo sienta un antecedente clave en la modernización de la salud pública del Perú, demostrando que el uso de tecnologías de punta permite ofrecer intervenciones más precisas, acelerar los tiempos de recuperación de los pacientes y mejorar sustancialmente su calidad de vida frente a enfermedades crónicas complejas.