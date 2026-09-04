Poder Judicial rechaza solicitud de viaje de Vladimir Cerrón a Huancayo

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó la solicitud de autorización de viaje presentada por la defensa técnica de Vladimir Cerrón Rojas a la ciudad de Huancayo, región Junín.

A través de una resolución, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada sostuvo que el petitorio no ha sido aprobado debido a que fue presentado de manera extemporánea; decir, con solo tres días hábiles de anticipación.

#Resolución El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró no ha lugar la solicitud de autorización de viaje presentada por la defensa de Vladimir Cerrón Rojas, al considerar que fue presentada de manera extemporánea, con solo tres días hábiles de anticipación. pic.twitter.com/fCEHLxpLhm — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) September 4, 2026

Tiempo insuficiente para evaluar el pedido y su eventual apelación

De acuerdo con la resolución del juez Leodan Cristóbal Ayala, la solicitud fue formulada el pasado martes de 1 de septiembre, teniendo como fechas de estadía del líder de Perú Libre del domingo 6 al viernes 18 del mismo mes por "razones personales" (laborales, vivienda y familiares).

Según el fallo, entre la fecha de presentación del pedido y el inicio del viaje a la región Junín hay una escases de tiempo para poder agendar la audiencia y atender una eventual oposición del Ministerio Público.

"La solicitud fue presentada el 1 de setiembre en un incidente distinto al de la comparecencia, con escasos tres días hábiles de anticipación, lo que materialmente es imposible de atender debido a la recargada agenda de este Juzgado Nacional", señala el documento.

Resolución.

En ese sentido, la Sala exhortó a la defensa técnica del exgobernador regional de Junín, en lo sucesivo, a que cumpla con presentar sus solicitudes de autorización de desplazamiento con una antelación no menor a diez días hábiles al inicio de la fecha de viaje.

Comparecencia con restricciones tras recuperar su libertad a manos del TC

El pasado 31 de julio, el Poder Judicial resolvió variar la medida de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas, otorgándole libertad con comparecencia con restricciones, en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional que declaró fundado el recurso de habeas corpus del también excandidato presidencial por el "Los Dinámicos del Centro".

En ese sentido, la nueva resolución dispone que Cerrón Rojas afronte el proceso en libertad por un plazo de un año, 11 meses y siete días, cumpliendo als siguientes reglas de conducta específicas:

No ausentarse de su domicilio sin autorización judicial.

Prohibición de viajar fuera del país, con oficio a Migraciones.

Comparecer cada 30 días ante la Fiscalía para firmar el cuaderno de control.

Informar mensualmente al Juzgado sobre sus actividades.

Presentarse a todas las diligencias y audiencias convocadas.

Pagar una caución económica de S/ 30 000, además de montos iniciales ya fijados en el proceso.

Finalmente, el Juzgado advirtió al investigado que, en caso de incumplimiento, la comparecencia podrá ser revocada y sustituida por una medida más grave.