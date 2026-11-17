17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad continúa golpeando sin tregua al sector del transporte público en la capital. Un nuevo atentado armado se registró en Lima Este, específicamente en el anexo 22 de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, donde un conductor de la empresa de transportes Los Mandarinos fue baleado mientras cumplía con su recorrido habitual a bordo de una miniván.

El violento episodio ocurrió a la altura del paradero Los Testigos, en una zona de intenso tránsito peatonal y comercial, generando momentos de profunda tensión y gran alarma entre los pasajeros y los vecinos que se encontraban en las inmediaciones del lugar.

La modalidad del ataque y la ruta de escape

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales y los reportes preliminares, el ataque se perpetró bajo una modalidad calculada. Los presuntos delincuentes habrían abordado el vehículo fingiendo ser pasajeros comunes y corrientes.

Sin embargo, al llegar al paradero mencionado, los sujetos abrieron fuego contra el chofer en reiteradas oportunidades desde el interior de la unidad para luego descender raudamente y escapar a bordo de otro vehículo que los esperaba muy cerca para asegurar su huida hacia el sector de Santa Rosa Unida.

La rápida y sorpresiva incursión criminal dejó al trabajador gravemente herido, por lo que fue trasladado al Centro de Salud San Antonio, pero fue rechazado por, aparentemente, no contar con personal calificado para su intervención, por lo que fue llevado al hospital de Canto Grande, donde se confirmó su deceso en el camino.

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