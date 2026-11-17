17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó sobre el procedimiento que deben seguir los usuarios que adquirieron un teléfono móvil y recibieron un mensaje de advertencia de bloqueo por no encontrarse inscritos en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Responsabilidad de los vendedores y procedimiento ante alertas de bloqueo

De acuerdo con la normativa aplicable a los equipos comercializados dentro del territorio nacional, la obligación de gestionar el registro en la lista blanca recae en los importadores, distribuidores y comercializadores antes de poner los dispositivos a la venta. En caso un usuario adquiera un celular que no figure en dicho registro, recibirá una notificación preventiva previa a la suspensión del servicio.

Frente a una alerta de bloqueo, el comprador debe acudir al establecimiento comercial donde efectuó la adquisición en el Perú y solicitar la inscripción correspondiente del dispositivo. Si la operación se realizó por vía digital, el usuario deberá comunicarse directamente con la tienda en línea o el marketplace donde concretó la compra.

Una vez que el proveedor completa el trámite de regularización del registro y se comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos, el teléfono móvil queda incorporado en la lista blanca del Renteseg, quedando habilitado para continuar operando en el país.

Reclamos ante Indecopi y medidas preventivas para los usuarios

Si el establecimiento vendedor se niega a regularizar la situación del terminal o sostiene que dicho trámite corresponde al comprador, el ciudadano puede recurrir a los mecanismos de protección al consumidor y presentar un reclamo o denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), dado que entregar un producto no habilitado legalmente para su uso vulnera los derechos del consumidor.

Para prevenir este tipo de inconvenientes, el Osiptel recomienda a la ciudadanía adquirir teléfonos móviles únicamente en tiendas y distribuidores formales, verificar previamente que el equipo no registre bloqueo por robo, pérdida o IMEI clonado o inválido, consultar su procedencia y conservar los comprobantes de pago.

Adicionalmente, el organismo regulador recordó que dispone de la herramienta digital denominada Checa si tu celular no está registrado, plataforma que permite a los usuarios verificar en línea si su dispositivo forma parte de la lista blanca de terminales autorizados para operar en las redes móviles del Perú.

En ese sentido, la lista blanca funciona como el registro oficial que valida la operatividad legal de los teléfonos celulares en el país, estableciendo responsabilidades directas para los comercializadores y vías de reclamo para los usuarios en caso de incumplimiento.