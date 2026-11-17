17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV al Perú dejó imágenes que reflejan la masiva participación de los ciudadanos en las actividades religiosas programadas en distintas regiones.

Una de ellas fue captada desde el espacio, luego de que la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) difundiera una fotografía satelital de la multitudinaria misa que encabezó el pontífice en las Pampas de Pimentel, en Lambayeque.

El registro corresponde a la celebración religiosa realizada el pasado 13 de noviembre de 2026 y permite observar la dimensión de la concentración que llegó hasta esta zona para participar en el encuentro con el santo padre. La imagen ofrece una perspectiva poco habitual de uno de los acontecimientos más representativos de su visita apostólica.

A través de su Sistema Satelital Peruano, CONIDA consiguió documentar la distribución de los asistentes en la explanada acondicionada para recibir a los miles de fieles. La fotografía muestra desde una vista aérea los diferentes espacios habilitados para el desarrollo de la actividad religiosa.

¿Qué muestra la imagen satelital de la misa papal?

En la fotografía difundida por la agencia espacial se distingue el área central destinada a congregar a los participantes, así como los distintos sectores organizados y delimitados por vías de acceso. También se pueden identificar las instalaciones ubicadas en uno de los extremos del terreno y los espacios acondicionados para permitir la circulación del papamóvil.

Esta perspectiva permite dimensionar la extensión del espacio utilizado para la celebración y la organización logística que requirió recibir a una multitud de ciudadanos que llegó hasta las Pampas de Pimentel para participar en la misa.

El registro satelital también constituye un documento visual de la visita de León XIV a Lambayeque, región con la que el pontífice mantiene un vínculo especial por los años que desarrolló allí su labor pastoral antes de asumir el máximo cargo de la Iglesia católica.

CONIDA destaca el valor de la fotografía desde el espacio

A través de sus redes sociales, la Agencia Espacial del Perú resaltó el significado de esta captura y destacó que la tecnología espacial permitió conservar un testimonio de la multitudinaria participación ciudadana en el encuentro religioso.

En su publicación, CONIDA compartió un mensaje sobre la dimensión simbólica de la fotografía y escribió: "Desde la órbita, la alta tecnología de la Agencia Espacial del Perú - CONIDA logró capturar un testimonio imborrable de esa gracia: la inmensa marea humana reunida en la explanada de las Pampas de Pimentel (Lambayeque), unida en oración, amor y devoción".

Asimismo, agregó: "Ver esta imagen desde el espacio nos recuerda que, cuando la fe nos convoca, las distancias desaparecen y construimos juntos el país fraterno y luminoso que tanto anhelamos. Que este destello de unidad, inspirado por las palabras de su santidad León XIV, siga guiando siempre nuestros pasos. ¡Gracias por tanto, Papa León XIV!".

De esta manera, la imagen satelital de CONIDA se convierte en un registro particular de la visita apostólica de León XIV, al mostrar desde una perspectiva espacial la dimensión de la convocatoria que reunió a miles de peruanos en Lambayeque.