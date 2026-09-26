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Perú vs. Estados Unidos EN VIVO: sigue el MINUTO a MINUTO del amistoso internacional por fecha FIFA

Perú afrontará un nuevo desafío ante Estados Unidos en el proceso que conduce el técnico brasileño Mano Menezes. A continuación te invitamos a disfrutar del minuto a minuto del amistoso internacional.

Perú vs. Estados Unidos EN VIVO: sigue el MINUTO a MINUTO
Perú vs. Estados Unidos EN VIVO: sigue el MINUTO a MINUTO (Composicoión Exitosa)

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/09/2026

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Perú afrontará un nuevo desafío en el proceso que conduce el técnico brasileño Mano Menezes. El amistoso ante Estados Unidos arranca desde las 3:00 p.m. en el Inter&Co Stadium de Orlando, en el inicio de una gira de cuatro partidos que también contempla encuentros frente a México, Canadá y Colombia.

Perú vs. Estados Unidos: minuto a minuto

31' Apareció Sonne con un testazo

Oliver Sonne apareció con un testazo en área estadounidense tras un buen centro de Yotún.

29' Estados Unidos se adueña de la pelota

La selección peruana se repliega y Estados Unidos nuevamente controla el balón.

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21' La primera tarjeta amarilla

El árbitro amonesta a Sullivan tras un rodillazo a Pedro Gallese

19' Estados Unidos estuvo cerca del segundo

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Tras un centro rasante por la banda izquierda Estados Unidos generó una jugada peligrosa que Pedro Gallese atajó bien.

14' ¡Goool de Perú!

Gianluca Lapadula anota el empate ante Estados Unidos con un cabezazo.

13' La Blanquirroja se acerca

Perú creó una buena contra tras un pase rasante de Magallanes quien habilitó a Vidales y su disparo pasó cerca al palo derecho del golero norteamericano.

11' Estados Unidos tiene el balón

El conjunto norteamericano se adueña del balón y Perú no reacciona.

3' Gol madrugador de Estados Unidos

Justin Ellis anota el primero del partido de cabeza tras un tiro libre.

2'  Tiro libre a favor de Estados Unidos 

Wilder Cartagena comete infracción a un jugador estadounidense.

Perú vs. Estados Unidos: alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Piero Magallanes, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula.

Estados Unidos: Matt Freese; Tyler Adams, Auston Trusty, Giovanni Reyna, Caban Sullivan, Yunus Musah, Peyton Miller, Alex Freeman, Malik Tillman, George Campbell y Justin Elis.

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