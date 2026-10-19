Jorge Muñoz anuncia auditoría a la gestión de Carlos Canales en Miraflores: 'Puente de la Paz' y contratos CAS en la mira

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A la espera del pronunciamiento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la entrega formal de credenciales para iniciar el proceso de transferencia, el virtual alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, adelantó los ejes prioritarios de su futura administración.

En conversación con Exitosa, Muñoz confirmó que su gestión implementará una auditoría integral y exhaustiva a la saliente administración del cuestionado alcalde Carlos Canales, enfocándose particularmente en la legalidad de los contratos de personal, las licitaciones de obras públicas y el manejo presupuestal del distrito.

La lupa sobre las contrataciones de personal y obras clave

El virtual burgomaestre fue enfático al señalar que examinará a detalle los compromisos financieros y administrativos heredados. Entre las principales alertas detectadas por su equipo técnico figura la reciente contratación masiva de personal bajo el régimen CAS a plazo indeterminado en los últimos días de la gestión.

Muñoz calificó de irregular a esta medida, así como y carente de sustento legal. De igual modo, apuntó directamente hacia la ejecución de obras exprés e intervenciones urbanas de alto costo y cuestionada justificación, tales como la remodelación de la avenida Pardo (valorizada en S/16 millones) y los trabajos apresurados en recintos distritales.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el virtual alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, considera que la remodelación de la avenida Pardo por 16 millones de soles es cara para los cambios que se hicieron, como las bancas, el cambio de ladrillos del suelo, entre... pic.twitter.com/iI5VgfED8Z — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2026

Las dudas técnicas y estructurales en torno al 'Puente de la Paz'

Uno de los puntos más álgidos giró en torno al polémico 'Puente de la Paz', la infraestructura peatonal de 112 metros que conecta los malecones de Miraflores y Barranco.

Muñoz revivió el largo historial de cuestionamientos que rodearon al proyecto durante la gestión de Carlos Canales. La obra, concebida inicialmente para inaugurarse en agosto de 2024, acumuló severos retrasos y un incremento presupuestal que superó los 31 millones de soles.

A ello se sumaron las polémicas técnicas iniciales, como el piso resbaladizo ante lloviznas que obligó a cierres nocturnos y modificaciones posteriores, así como la controvertida restricción inicial que impedía circular montado en bicicleta, evidenciando falencias en un expediente técnico que hoy la nueva gestión promete someter al escrutinio.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el virtual alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, pidió al actual alcalde realizar una evaluación al 'Puente de la Paz' debido a una tubería rota que podría comprometer su estructura. Acotó que es un atractivo, pero es... pic.twitter.com/waAVCefHb1 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2026

Recuperación del orden y la confianza vecinal

De este modo, Muñoz subrayó que la auditoría buscará fiscalizar posibles irregularidades administrativas y financieras de la anterior gestión, con la revisión estricta de las cuentas públicas para un cambio de timón marcado.

El anuncio marca así el preludio de una tensa transición en Miraflores, donde la revisión de megaobras cuestionadas como el 'Puente de la Paz' y la transparencia en el uso de los recursos municipales serán la carta de presentación de la nueva gestión a partir del 1 de enero.