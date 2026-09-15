Tragedia en el K-pop: adolescente de 16 años murió en la previa al recital de Stray Kids en Argentina

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que prometía ser una noche inolvidable para los fanáticos del K-pop en Argentina terminó en una profunda tragedia. Este lunes 14 de septiembre, una adolescente de 16 años falleció momentos antes de ingresar al esperado concierto de la banda surcoreana Stray Kids, agrupación que se presentaba por primera vez en el país como acto principal del festival a cielo abierto STRAYCITY.

El dramático suceso ocurrió alrededor de las 19:00 horas, mientras la menor, que se encontraba acompañada por su cuñada de 22 años, esperaba el inicio del show central programado para las 21:00 horas.

Descompensación y rápido traslado médico

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la productora del evento, DF Entertainment, la joven se desvaneció repentinamente en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro. Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, fue asistida por el equipo de emergencias del lugar y derivada de urgencia al Hospital Central de San Isidro, Dr. Melchor Ángel Posse, ubicado a escasos 400 metros del predio.

Lamentablemente, a pesar de los múltiples intentos de reanimación por parte del personal de salud, la adolescente perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio. Por disposición de la autoridad judicial, su identidad se mantiene en estricta reserva.

Comunicado de la organizadora.

Respuesta de la organización y el municipio

Tras confirmarse el fatal desenlace, la empresa organizadora expresó sus condolencias, asegurando estar en contacto directo con los familiares y a entera disposición de las autoridades competentes para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el Municipio de San Isidro detalló que el festival cumplía con todas las normativas exigidas para este tipo de espectáculos masivos. Según los registros oficiales, el operativo contaba con el despliegue de ambulancias, socorristas, personal de la Cruz Roja, puestos de hidratación y un Plan de Salud debidamente aprobado y verificado en el lugar.

Investigación en curso y luto en la comunidad

Actualmente, la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro, dependencia que aguarda los resultados del informe médico legal para determinar las causas exactas que desencadenaron la descompensación.

Mientras la justicia avanza con las diligencias, este doloroso acontecimiento viste de luto a los seguidores de la exitosa agrupación asiática en medio de su gira latinoamericana. El suceso transforma el histórico debut del grupo en el país en un escenario marcado por la tristeza, dejando una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de los operativos preventivos ante imprevistos de salud.