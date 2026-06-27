Ate: Capturan a ladrón que robó celular a menores edad tras salir de su institución educativa

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accionar de las autoridades de la Municipalidad de Ate ha permitido la importante captura de un sujeto que robó el celular de menores de edad cuando se encontraban saliendo de su institución educativa en el distrito ubicado en la zona este de Lima Metropolitana.

Sujeto que robó celulares a estudiantes es capturado

La delincuencia en la capital continúa cobrando nuevas víctimas en la capital, esta vez dos menores de edad fueron despojadas de un dispositivo móvil por un tipo cuando se encontraban cerca del colegio en el que estudian sembrando el pánico en ellas en ese preciso momento.

Cabe señalar que este robo se registró exactamente en el cruce de la avenida José Carlos Mariátegui y el jirón El Triunfo, punto en el que las estudiantes llegaron tras salir de su centro educativo como diariamente lo realizan.

De acuerdo a las imágenes se puede observar el preciso instante en el que los escolares se encuentran en una esquina conversando cuando de manera imprevista un hombre que porta polera negra aparece en escena a bordo de una bicicleta, se acerca a ambos y le arrebata el celular a una de ellas.

Sin embargo,el hampón no contó con que las cámaras de seguridad de la comuna de Ate instaladas en dicha zona de la jurisdicción grabaron todo el hecho delictivo que cometió por lo esta información fue clave para que las autoridades logren identificarlo para así poder dar con su paradero y capturarlo.

Municipalidad de Ate captura a malhechor y recupera celular

El subgerente de Seguridad y Serenazgo de la Municipalidad de Ate, Juan Seperak, fue quien explicó a detalle cómo se logró intervenir al malhechor tras producirse el robo a las menores de edad.

"No se imaginaba este indeseable que nuestras cámaras de videovigilancia ya lo habían observado. Se inicia el seguimiento por toda la ruta de escape de él. Es intervenido y retenido", precisó.

Posteriormente, acotó que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar de la intervención del facineroso, y pudieron recuperar el celular hurtado. Los familiares de la víctima acudieron a la comisaría y el dispositivo fue entregado a la propietaria.

Una vez más la delincuencia golpeó al distrito de Ate teniendo en esta ocasión como víctimas a dos escolares a quienes un sujeto robó un celular, sin embargo, al quedar todo grabado por las cámaras de videovigilancia, la Municipalidad de Ate consiguió capturar a este tipo y recuperar el dispositivo móvil.