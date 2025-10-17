Ministro del Interior anuncia medidas en la PNP tras muerte de manifestante: "Se establecerán responsabilidades"

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que se han iniciado investigaciones dentro de la Policía Nacional para determinar las responsabilidades tras la muerte de un manifestante durante las protestas del 15 de octubre en Centro de Lima. Anunció medidas internas en la institución.

Medidas internas en la PNP tras muerte de Eduardo Ruiz

Lo que debía ser una marcha pacífica el 15 de octubre se convirtió en un escenario de actos hostiles tras el enfrentamiento entre manifestantes y policías. La protesta contra el gobierno de transición de José Jerí y el Congreso dejó un fallecido, quien fue identificado como Eduardo Ruiz.

Tras las primeras diligencias de la Fiscalía se determinó que su deceso se habría dado por impacto de bala, lo que puso en la mira a la Policía que debería ser la encargada de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Horas más tarde, el jueves 16 de octubre, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el autor del disparo habría sido Luis Magallanes, un policía en servicio.

Al tener conocimiento de esta nueva información de que un suboficial de tercera, integrante de la Dirincri, habría sido el asesino de Eduardo Ruiz, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que el gobierno está de luto y se ha dispuesto una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades del caso, hasta en los altos mandos de la institución.

"Vamos a tomar las medidas que tienen que quedar bien entendido en la parte interna de la PNP. Entonces se están estableciendo las responsabilidades en los altos mandos también que han tenido comando porque aquí han salido fuera de la zona de operaciones", expresó, alegando que Magallanes, ni otro agente que estaría involucrado, formaron parte del plan de operaciones para las protestas.

Ministro del Interior sobre plan de operaciones en marcha

Seguidamente, el titular del Mininter confirmó que un suboficial realizó abuso de su arma, perteneciente a la Dirincri de la unidad de secuestros, por lo cual, "se procedió a realizar las diligencias investigatorias y su detención" con la conducción del Ministerio Público, puesto que, de acuerdo a las disposiciones que se dio previamente a la protesta, se "ha tenido que salir a realizar un trabajo de acompañamiento sin el uso de armas de fuego".

"Se presentó este evento aislado a todo el planeamiento que se hizo, de acompañamiento, de velar por la seguridad de los ciudadanos. Decíamos marchen sí, pero sin violencia o atentar contra la propiedad pública o privada, pero el contexto ocurrió por las inmediaciones de la Plaza Francia", indicó Tiburcio.

🔴🔵#ExitosaNoticias | El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que el gobierno está de luto por la muerte de Eduardo Ruiz. Además, aseguró que ni el efectivo Luis Magallanes, presunto autor del crimen, ni otro agente que estaría involucrado formaron parte del plan de... pic.twitter.com/KnCiSaZCtD — Exitosa Noticias (@exitosape) October 17, 2025

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la PNP, mientras la investigación continúa tras la muerte de un manifestante el 15 de octubre.