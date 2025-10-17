RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Cuestionó el plan

José Palacios sobre manifestaciones: "La mediocridad del planeamiento del alto mando, tiene como resultado esto"

El director de 'La voz del policía', el suboficial en retiro José Antonio Palacios, cuestionó el plan de los altos mandos de la PNP para combatir el vandalismo en la protesta del 15 de octubre.

Cuestiona plan policial en manifestaciones
Cuestiona plan policial en manifestaciones

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director de 'La voz del policía', el suboficial en retiro José Antonio Palacios, se refirió al accionar de la Policía Nacional del Perú durante la manifestación registrada el último miércoles 15 de octubre y consideró que se da por un "planeamiento mediocre"

Lamentó la muerte de un manifestante

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, expresó su pena por el fallecimiento de un manifestante, Eduardo Ruiz, quien fue herido por un presunto disparo realizado por un efectivo, por ello, envió sus condolencias en nombre de la PNP. 

Sin embargo, reconoció que todo lo sucedido se dio por un gran problema en los altos mandos de la institución al promover y aceptar a agentes mal preparados.

"La mediocridad del planeamiento por parto del alto mando de la Policía Nacional del Perú tiene como resultado esto. La mediocridad de sacar policías express y no policías profesionales, tiene como resultado esto. Estos dos suboficiales, de tercera, el último eslabón de la cadena. Estamos viviendo la mediocridad de traer a ciudadanos y postularlos por mucha corrupción", aseguró. 

Además, criticó que el comandante general de la PNP Óscar Arriola, haya condenado al suboficial de tercera Luis Magallanes al afirmar que es el autor de la muerte del ciudadano, ya que aún no hay pericias y diligencias que lo corroboren. 

"Estos señores, que cuando se les denuncia o se les cuestiona su proceder como altos oficiales de la policía que dicen...Tengo la presunción de inocencia. ¿Y dónde estuvo la presunción de inocencia de este hermano policía? Que al final es un efectivo policial mandado como carne de cañón , como se ha mandado a miles de efectivos policiales sin prendas, sin cascos de seguridad", indicó.

PNP abandonada

José Antonio Palacios recordó que la PNP es una institución abandonada y responsabilizó a los gobiernos de turno, los ministros de turno y a los altos mandos que han sido cuestionados. 

"El corte policial, el porte policial, no han tenido el planeamiento para mimetizar a esos efectivos policiales para que en realidad busquen información", manifestó. 

Asimismo, aseguró que han habido casos en donde violentistas durante las manifestaciones lanzaban ácido muriático con una botella a los efectivos policiales, combustible, bombas molotov, piedras y botellas. 

"Son seres humanos, son padres, son hijos, son hermanos. No podemos permitir, no podemos aceptar, que si bien es cierto es dolorosa la muerte, ha habido actos vandálicos", resaltó. 

En ese sentido, el director de  'La voz de la policía' criticó el planeamiento de los altos mandos para que la PNP combata a los violentistas durante manifestaciones. 

