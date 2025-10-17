Ataque armado a combi en Lurín: Tres pasajeros heridos luchan por su vida tras atentado

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado contra un medio de transporte público se registró la noche del jueves 16 de octubre en Lurín, a la altura de la avenida Lima, en Pampas de Pachacámac. El ataque dejó dos personas asesinadas, el conductor y la cobradora de la unidad, además, tres pasajeros resultaron heridos.

Estado de heridos

El Hospital de Villa El Salvador, confirmó que son tres los pasajeros que resultaron heridos tras el atentado, todos con lesiones por arma de fuego que llegaron al promediar las 10:00 p. m. de la noche del jueves 16 de octubre, quienes fueron trasladados por una ambulancia del SAMU y vehículos policiales.

A través de un comunicado brindaron más detalles de los heridos, se trata de un varón de iniciales D. A. H., de 25 años; una mujer de iniciales V. E. S., de 48 años; y otra mujer de iniciales M. D. H., de 47 años.

La mujer de 48 años se encuentra en el servicio de Post Operatorio con pronóstico reservado, mientras que la mujer de 47 años se encuentra en el servicio de Shock Trauma conectada a un ventilador mecánico y con pronóstico muy reservado. Solo el joven de 25 años se encuentra estable tras ser atendido por tópico de cirugía.

El centro de salud informó que los paciente fueron atendidos de manera oportuna por un equipo multidisciplinario y continúan siendo sometidos a exámenes y pruebas para establecer su tratamiento. Finalmente, el establecimiento hizo un llamado a la ciudadanía a donar sangre para salvar la vida de los pacientes que podrían requerir transfusiones, acudiendo de lunes a sábado de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Atentado contra combi

El ataque fue contra una combi informal, que cubría la ruta desde José Gálvez, en Villa María del Triunfo, hasta el kilómetro 40 de Lurín. La unidad fue atacada a balazos por delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta mientras circulaba con pasajeros.

Los fallecidos fueron identificados como el conductor, Yorbel Salazar Romero de 42 años, de nacionalidad venezolana, y su cobradora fallecieron en el acto.

La unidad fue llevada posteriormente a la comisaría de Villa Alejandro, donde se realizan las investigaciones correspondientes. La Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó la zona y recogió casquillos de bala en la vía, mientras los peritos de criminalística analizan la escena del crimen.

Cabe señalar que, según los propios transportistas, afirmaron que son víctimas de la extorsión desde hace varios meses y aseguran que mafias les exigen pagos diarios de entre 5 y 10 soles para permitirles trabajar sin represalias.

Los choferes denunciaron que las amenazas y cobros ilegales son constantes, pero las autoridades no han tomado acciones efectivas pese a los múltiples reportes presentados en las comisarías de Lurín, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Tras el ataque, docenas de transportistas llegaron hasta el lugar para exigir justicia y mayor protección policial, además, realizarán un apagado de motores, pues temen ser las próximas víctimas.

