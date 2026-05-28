Presidente José Balcázar viajará al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante una actividad oficial dentro de la agenda del jefe de Estado, José Balcázar señaló que tiene planeado ir al Vaticano para llevar a cabo una reunión con el papa León XIV que tiene como objetivo fijar fechas importantes relacionadas a su próxima visita que se concretará este año.

Objetivo de la reunión entre el presidente del Perú y el papa León XIV

Las declaraciones del mandatario ocurrieron durante el desarrollo de la presentación de la viabilidad del proyecto de modernización del hospital Dos de Mayo, actividad en la que participó junto al jefe del gabinete ministerial, Luis Arroyo, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, y el director del nosocomio, Víctor Gonzales Pérez.

La misión expresada por el presidente de la República es definir la fecha exacta en la que el sumo pontífice llegará al territorio peruano. Asimismo, dentro de sus declaraciones comentó que le gustaría que el papa León XIV pueda visitar el hospital Dos de Mayo.

"Será de repente un motivo como para poder decirle a nuestro papa que va a llegar al Perú en noviembre y de repente hacerle una invitación al 2 de mayo, vamos a intentar convencerlo en su ruta haber si puede visitar, nos vamos a ir el 18 a invitarlo formalmente para que él nos diga que día concreto va a venir al Perú", comentó el presidente José Balcázar.

Conexión del papa León XIV con el Perú

El papa León XIV, que tiene el nombre de Robert Prevost estuvo en territorio nacional viviendo por 38 años como misionero, párroco y obispo. Por esta razón, tiene un vínculo cercano a las necesidades del país y la gente que lo acogió por tanto tiempo en Chiclayo y el norte del Perú.

Siguiendo esa línea, el día 8 de mayo del año 2025 que fue anunciado como máxima autoridad de la Iglesia católica, Robert Prevost brindó un emocionante discurso en el que incluyó al Perú.

"Permítanme también enviar un saludo muy especial a todos, en particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel acompañó a su obispo, compartió su fe y entregó tanto para seguir siendo una Iglesia fiel en Jesucristo", manifestó el día de su designación.

Finalmente, el desarrollo de esta reunión en el Vaticano entre José Balcázar y el papa León XIV hará que se puedan fijar asuntos importantes dentro de la agenda del país para la llegada de la máxima autoridad de la iglesia católica.