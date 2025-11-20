José Antonio Kast lanza ultimátum a migrantes irregulares: "Les quedan 111 días para dejar Chile"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el candidato presidencial chileno José Antonio Kast lanzó un ultimátum a los migrantes en situación irregular para que abandonen el país 'voluntariamente'. El mensaje, difundido el 20 de noviembre, fue interpretado como una advertencia directa en caso de que Kast llegue a La Moneda.

"Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si ustedes lo hacen, pueden llevarse todos sus recursos; si no lo hacen, vamos a aplicar la ley".

El candidato y líder del Partido Republicano aseguró que su eventual gobierno no tolerará la permanencia de personas en situación migratoria irregular y que la expulsión será una prioridad inmediata.

"En Chile se va a aplicar la ley: si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con lo puesto. Por lo tanto yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día".

Un mensaje en plena campaña

El video se publica en un momento clave: tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, donde Kast logró pasar al balotaje junto a la candidata oficialista Jeannette Jara. La segunda vuelta está programada para diciembre, y el discurso de Kast busca consolidar el voto de sectores preocupados por la seguridad y el control fronterizo.

En esa línea, señaló también que tampoco toleraría a aquellas personas que, mediante el transporte, ayuden a la entrada indocumentada de ciudadanos extranjeros al país sudamericano.

"Y a las personas que transporten o desplieguen mercadería y ayuden a los inmigrantes irregulares, también se les van a aplicar sanciones. Por eso yo les pido la colaboración".

Su mensaje finaliza con una exhortación a la acción solicitada para que la salida de estos ciudadanos se realice de manera pacífica y sin mayores incidencias.

"En este tiempo que nos queda antes de que asumamos el gobierno, en el que se va a recuperar y reconstruir Chile, [les pido] que tomen una decisión prudente, en base al sentido común y nos colaboren, para que esto pueda ocurrir de la mejor forma posible"

Esta es la tercera vez que José Antonio Kast postula a la presidencia. Su estilo directo, su retórica nacionalista y su cercanía con figuras como Javier Milei en Argentina lo han convertido en el rostro más visible de la derecha dura en Chile. Mientras sus críticos lo acusan de autoritarismo, sus seguidores lo ven como la única opción para "recuperar el país".