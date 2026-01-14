José Jerí a dirigentes del sector transporte: "Si yo no sé la situación, cómo puedo corregir"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del paro de transporte convocado para hoy, miércoles 14 de enero, en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, el presidente José Jerí Oré llegó esta mañana al Rímac para reunirse con los dirigentes de los principales gremios del sector y transportistas, para escuchar sus demandas.

Desde el Módulo Itinerante de Seguridad ubicado en Acho, el mandatario aseveró que su presencia fue para escuchar "en vivo y en directo" lo que aqueja este rubro, el cual ha sufrido más de una decena de atentados en los primeros 14 días del nuevo año, situación que, para muchos operarios, es totalmente "insostenible".

"Vengo a escucharlos cara a cara"

Según lo expuesto por el mandatario, en este último tiempo no le habrían llegado los informes sobre la situación del sector, tras la reunión de sus dirigentes con los representantes del Poder Ejecutivo.

Ante esta falta de coordinación en el sector transporte, sostuvo a Martín Ojeda y Martín Valeriano - dos de los principales lideres del sector de Lima y Callao - que como "ha pasado" por diferentes en el Estado", ahora le toca asumir la responsabilidad de estar frente a ellos, sin desmerecer a su equipo de trabajo.

"Cuando haya ese tipo de situaciones, por ejemplo que no conocía, tienen que llegarme la información. Si yo no sé la situación, cómo puedo corregir. Antes de que me llamen la atención, igual acepto, díganme: 'oye, ha pasado esto'. Si ya yo, pese a saber, no hago nada, ahí sí haz lo que tu quieras, pero tengo que saber", expresó.

#EnVivo



José Jerí durante reunión con transportistas: Acepto lo que ustedes dicen y esta bien que nos digamos las cosas "face to face"



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/wjrhLDRsoT — Canal N (@canalN_) January 14, 2026

Pese al encuentro de las partes, decenas de transportistas han criticado la misma en el mismo lugar, acusando al jefe de Estado de que los empresarios con los que se reúnen "no los representan" por supuestamente "velar por sus intereses", mas no todo el conjunto del sector.

En ese sentido, también solicitaron una "pronta reunión" con el propio presidente para que le expongan sus puntos de vista, demandas y cuestionamientos fundamentados contra los dirigentes de los gremios.

En la previa, el titular de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, sostuvo que más de 250 empresas se sumaron al paro, siendo un aproximado de 15 000 unidades las que no vienen trabajando hoy.

Promete publicar y aprobar normas a favor del sector transporte

Durante la reunión llevada a cabo con los dirigentes transportistas, el presidente José Jerí anunció que este fin de semana promulgará ciertas normas a favor de este sector.

"La Ley 32490, que máximo el día sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y, como máximo, publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes", aseguró.

Sobre las demandas que exigen las empresas de transporte, está el reforzamiento de la lucha contra la criminalidad organizada que los ataca, debido a que estas actividades delincuenciales han causado la muerte de 73 transportistas de Lima y Callao en el año 2025.

En medio del reclamo unánime de los transportistas, el presidente aseveró que en unas horas ya tendrá lista una ley para velar por su seguridad, tranquilidad y vida.