Paro de transportistas del 14 de enero: Estas son las empresas que acatarán la medida en Lima y Callao

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El paro de transportistas fue convocado finalmente para el miércoles 14 de enero, en el que participarán los agremiados de la Coordinadora de las Empresas de Transportes de Lima y Callao, así como de Transportes Unidos.

Estas son las empresas que participarán

En entrevista con Buenos Días Perú, el vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, dio a conocer qué empresas acatarán la paralización de transportes convocada y que tendrá una fecha única.

E. T. Zeballos: Lurín - Surquillo Etersac - Ediberto Ramor: Villa El Salvador - Puente Piedra Empresa Vipusa: Villa El Salvador - Ancón Etuchisa - Los Chinos: Villa El Salvador - Puente Piedra Etrascapsa (Línea E): Villa El Salvador - San Juan de Lurigancho E. T. Express Pachacamac S. A.: Villa El Salvador - Miraflores E. T. 41: Villa El Salvador - Ventanilla Empresa El Rápido: Villa María del Triunfo - Carabayllo E. T. Rosario de Santa María: Callao - Independencia Transporte Consorcio Vía: San Miguel - Puente Piedra Empresa Guadulfo Silva Carbajal: San Miguel - San Bartolo La 50- San Juan de Lurigancho - Callao

BDP EnVivo | PARO 14 DE ENERO. Serán 320 empresas de transportes que se unirán a la medida de fuerza.

Míranos EN VIVO ►https://t.co/gj7lGwGLNU#PanamericanaTelevisión @chiroque1504 Francisco de Piérola pic.twitter.com/nsgORmRntH — Panamericana Noticias (@PTV_Noticias) January 13, 2026

Empresas de la Coordinadora

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, anunció que más de 250 empresas participarán en el paro convocado para el miércoles 14 de enero. Estimó que unas 15 mil unidades de este sector no operarían ese día.

"La coordinadora que yo represento aglutina más de 70 empresas de transporte y el grupo de gremios que estamos convocando al paro, somos más de 250. No estamos diciendo que somos el total, pero sí invocamos a que todas las empresas si tienen este flagelo, esta situación, se sumen a esta medida", sostuvo Vargas.

De acuerdo a este dirigente, su coordinadora no se va a oponer a que otros grupos realicen un paro otros días (se ha convocado uno para el 15 de este mes). Lamentó que haya "muestras de desunión" que perjudica al reclamo que le están haciendo al Poder Ejecutivo.

"No nos vamos a oponer. Pero cualquiera que plantee una medida de lucha tenga una plataforma, qué plantearle al Ejecutivo, decirle qué no está haciendo, decirle a los políticos en qué están fallando y llamar la atención de la ciudadanía para hacer ver que los que nos están gobernando están cometiendo error u omitiendo funciones", indicó.

Asimismo, precisó que el paro congregará más de 15 mil unidades de transporte público en Lima y Callao. Medida que afectará a la ciudadanía que usa el medio de transporte para trasladarse a sus centros laborales o estudios.