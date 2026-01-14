José Jerí se compromete a publicar y aprobar normas a favor de transportistas

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí se comprometió a firmar y publicar ciertas normas a favor de los transportistas. La decisión la anunció luego de sostener un diálogo con los líderes gremiales y trabajadores de dicho sector, que viene siendo duramente afectado por la criminalidad.

Resultados tras reunión con transportistas

El mandatario aseguró que sobre la base de lo conversado con los conductores, lideres gremiales y trabajadores del sector transporte en general, han decidido aprobar y publicar todas las normas pendientes de reglamentar, entre las que se incluye la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta.

"El días sábado, todas las normas que están pendiente de reglamentar en materia de exigencia de parte del sector transporte van a estar aprobadas y posteriormente, al día siguiente a lo máximo, publicadas para que entren en vigencia al día siguiente. Las que vamos a firmar el día de hoy, es el tema de los dos conductores en moto que es la prohibición justamente y el de la profesionalización de los conductores", informó.

Con estas dos medidas que serán publicadas próximamente, la PNP podrá intervenir a dos personas en motocicleta. Asimismo, el sábado se publicará la norma 32490 que refuerza la respuesta del Estado ante los delitos de extorsión y sicariato que afectan a empresas de transporte público.

Balance de estado de emergencia

Respecto a los resultado de estos más de 30 días de estado de emergencia en Lima y Callao, el jefe de Estado, sostuvo que darán un balance junto a la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en el que se sincerarán las cifras de la criminalidad hasta la fecha.

"En las próximas semanas vamos a anunciar los resultados que han habido durante el estado de emergencia y antes de, en comparación a años anteriores. Como antecedente a la presentación del plan, vamos a presentar las cifras que son las mismas, son cifras oficiales y ahí cada uno va a poder ver si verdaderamente funciona o no funciona el estado de emergencia", explicó.

Reiteró que las acciones son progresivas y los resultados se dan de la misma manera, por ello cuando presenten el plan, se darán las cifras formalmente, que aseguró que ya están siendo usadas por la opinión pública.

Es en ese sentido que el presidente José Jerí anunció que se ha comprometido con los transportistas a publicar y aprobar rápidamente normas como la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta, así como la formalización de los conductores y una ley que fortalece la acción del Estado ante actos de extorsión contra las empresas de transporte público.