Ya son siete las mociones de censura contra el presidente José Jerí presentadas en el Congreso

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La situación política entre el Ejecutivo y el Legislativo se torna cada vez más crítica para José Enrique Jerí Oré, presidente de la Mesa Directiva y encargado de la Presidencia de la República. Este 27 de enero se presentó la séptima moción de censura en su contra, lo que refleja el creciente consenso parlamentario para removerlo de Palacio de Gobierno.

La iniciativa fue impulsada por el congresista Hamlet Echevarría, de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Magisterial, y busca cuestionar la idoneidad ética y política de Jerí para continuar en el cargo.

Nota en desarrollo...