Pamela López pone en su lugar a Pamela Franco tras ser llamada 'ociosa': "No sé si tú podrás decir lo mismo"

Pamela Franco no se guardó nada y llamó "ociosa" a Pamela López frente a las cámaras de América Hoy. La cantante aprovechó para aconsejarle que deje los chismes y se ponga a trabajar. Como era de esperarse, la aún esposa de Christian Cueva no se quedó callada y le respondió con todo.

Pamela Franco llama "ociosa" a Pamela López

La polémica empezó cuando Pamela Franco, ante las cámaras de América Hoy, decidió pronunciarse sobre los constantes ataques de Pamela López hacia su pareja, Christian Cueva.

"Se puede decir que eso tenía para acabar hace muchísimo tiempo. Pero bueno, yo creo que ustedes no se dan cuenta por dónde van las cosas. Yo creo que ha faltado un límite, yo creo que ha faltado un límite", dijo Pamela Franco.

La cantante añadió que la defensa de Pamela López era válida, pero que el respeto debía primar: "Está bien que se defienda, yo creo que más allá de un hombre o una mujer, todos estamos puestos a defendernos. Nadie tiene que aguantar insultos ni agresiones. Debe haber un respeto para todos".

Pamela Franco no dudó en dejar claro que su relación con el futbolista merece tranquilidad y límites: "(Christian Cueva) Muchísimo tiempo viene soportando un montón de cosas. Tiene que haber un límite. No es un show, esto es la realidad."

Y cerró la entrevista llamando "ociosa" a Pamela López: "Le invito más bien que compre su tienda en Central Plaza Los Olivos, que hay que ponernos a trabajar, porque una persona que no está ociosa y que trabaja, no tiene tiempo de chismes".

Pamela López responde a Pamela Franco

Pero López no se quedó callada y respondió durante su participación en América Hoy: "En varias oportunidades la señora hace hincapié a su trabajo. Señora Pamela Franco, yo trabajo mucho y no solamente fuera de casa, también trabajo dentro de casa".

"No sé si tú podrás decir lo mismo con una niña. Yo tengo tres niños, una señorita ya de 21 años, pero igual sigo siendo mamá de cuatro. Y trabajo muchísimo, duro, porque le doy un soporte emocional que tu actual pareja no le puede dar", añadió.

Pamela López también recordó la deuda que Christian Cueva tiene con su familia: "Y si tanto estás generando, pues también sería bueno que le digas a tu pareja que le paguen la deuda que aún mantiene con mi mamá, que son 80 mil soles. No es poquito. Hay que ser congruente: lo que dices y lo que haces".

Así, la tensión entre Pamela Franco y Pamela López no da señales de calmarse, ya que la aún esposa de Christian Cueva puso en su lugar a la cantante tras ser llamada "ociosa", reactivando un enfrentamiento mediático que promete seguir dando de qué hablar.