Alianza Lima: Sergio Peña habría aceptado oferta de Europa tras denuncia por abuso sexual

Las cosas en Alianza Lima parecen volver a la tranquilidad lentamente luego de la victoria ante Sport Huancayo en el debut del Torneo Apertura. Sin embargo, el club aún debe definir la situación de los tres jugadores separados luego de ser denunciados por una joven argentina por presunto abuso sexual.

Sergio Peña dejaría Alianza Lima para volver a Europa

Sobre ese tema, en las últimas horas se conocieron novedades respecto al futuro de Sergio Peña. A solo horas de conocer sobre esta grave acusación, el volante emitió un comunicado defendiéndose y negando tajantemente los cargos asegurando que no tuvo participación alguna.

Sin embargo, lejos de quedarse en esta parte del mundo para afrontar el proceso que ya inició, el volante dejaría Alianza Lima para volver a Europa, específicamente al Sakaryaspor de Turquía. Así lo dio a conocer el periodista Reşat Can Özbudak quien aseguró que el futbolista ya habría aceptado la oferta.

"Sakaryaspor hizo una oferta oficial a Alianza Lima por Sergio Peña. El jugador aceptó la oferta", informó el hombre de prensa.

Es importante precisar que en aspectos netamente legales, Turquía no cuenta con acuerdo de extradición con el Perú por lo que su partida a ese país sería un manera de evadir los cargos que se le han imputado.

Cartas de predespido para Zambrano y Peña

En esa misma línea, también se conoció que, al igual que Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano también recibieron cartas de predespido luego de ser denunciados por abuso sexual en Argentina.

Alianza Lima les dio un plazo de seis días para que realicen sus descargos sobre lo ocurrido en aquella habitación del hotel de concentración íntimo en Montevideo. Pero a pesar de la versión que puedan brindar, el club tiene decidido finiquitar sus contratos debido a la grave indisciplina cometida.

Otro suceso que salió a la luz en estas últimas horas fue el hecho de que los dorales de Miguel Trauco y Carlos Zambrano ya tienen dueño. En el caso de la 13 del lateral, este número será ahora para Marcos Huamán quien pegó la vuelta desde Cienciano.

Por su parte, la 5 del 'León' será portada de ahora en adelante por el recién llegado Esteban Pavez quien fue un pedido expreso de Pablo Guede.

