José Jerí participó en ceremonia de reconocimiento a policías que estuvieron en marcha del 15 de octubre

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a las críticas por la muerte de Eduardo Ruiz, el presidente la República, José Jerí, lideró una ceremonia de reconocimiento para los agentes de la PNP que participaron en la gran marcha nacional del pasado 15 de octubre.

Este evento se realizo en la Unidad Histórica de la Policía Montada en el Potao donde también estuvieron presentes, Vicente Tiburcio, ministro del Interior, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien anunció que se entregarán canastas de víveres a todos los efectivos a modo de agradecimiento.

Hay compromiso del gobierno con la PNP

José Jerí tomó la palabra durante esta ceremonia para felicitar la labor de la fuerza policial durante las manifestaciones que exigían su renuncia y el adelante de elecciones. Durante su presentación, el jefe de Estado dejó en claro que su gestión respaldará en todo momento a la PNP a pesar de las críticas que puedan existir.

"Los gestos valen más que mil palabras, siempre he creído ello y siempre creeré en ello, por eso estamos acá, presentes. La instituciones están destinadas siempre a seguir fortaleciéndose con el tiempo, incluso situaciones adversas deben ser entendidas como oportunidades para mejorar, para corregir y hay un pleno respaldo de parte del gobierno con su policía nacional", indicó.

En esa misma línea, el integrante de Somos Perú señaló que su discurso de apoyo a la policía no será solo un discurso ya que en la última reunión con su gabinete se habló de las medidas a tomar para fortalecer la institución a nivel estructural y presupuestal.

"El día de ayer en el Consejo de Ministros, conversábamos de las medidas que íbamos a aplicar. No solamente basta con decir que vamos a fortalecer nuestra policía o seguir mejorando los procesos internos, eso va de la mano de mayor presupuesto, de acciones concretas y de darle las herramientas necesarias para los retos que tenemos hoy como país", añadió.

Quieren que el país caiga

Por último, el cuestionado mandatario también se refirió a las voces que exigen su renuncia asegurando que estos solo quieren desestabilizar el país por lo que pidió a los efectivos a no claudicar a pesar de las críticas.

"Próximamente anunciaremos las primeras medidas. Tengan la plena convicción de que todos somos uno y las situaciones particulares, hechos concretos, no deben entenderse como un descrito a nuestra institución, por el contrario eso debe ser la fuerza ante los críticos que quieren ver que nuestro país caiga una vez más", finalizó.

De esta manera, José Jerí, pese a los cuestionamientos, participó en una ceremonia de reconocimiento a los miembros de la PNP que participaron de la gran marcha nacional del pasado 15 de octubre.