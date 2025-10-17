Premier Ernesto Álvarez respalda permanencia de José Jerí: "Ya no se trata de que se vayan todos"

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José Jerí atraviesa por un momento complicado a pesar de tener muy poco días de haber asumido el cargo. La multitudinaria protesta realizada este miércoles 15 de octubre, no solo alimentó las críticas contra su gestión sino que esta empeoró tras la muerte de Eduardo Ruiz a manos de un policía vestido de civil.

Este gobierno no tiene ideología

En medio de esta crisis, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, brindó un pronunciamiento tras reunirse con parte de su gabinete y con el propio jefe de Estado. Durante su presentación ante la prensa, el premier dejó en claro que esta gestión no busca defender una ideología ya que su única consigna es encontrar la tan ansiada estabilidad política y social la cual parece estar lejos.

"Este no es un gobierno que defienda una ideología, un programa o una doctrina que quiera imponerle a la sociedad, este es un gobierno en el que cada uno de los ministros venimos a aportar. Lo único que queremos es trabajar en pro de los ciudadanos atacando la criminalidad, lograr estabilidad económica y política y realizar una elecciones con imparcialidad", inició.

En esa misma línea, el jefe del gabinete aseguró respetar las movilizaciones sociales que exigen cambios en los altos niveles del Estado; sin embargo, también precisó que las marchas de una minoría no pueden trastocar el bienestar de todo el país.

El jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, sostuvo que el gobierno de José Jerí no defiende una ideología: "Ya no se trata de que se vayan todos. El problema del Perú es que todos se fueron muchas veces"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/LjyfkDxt3q — Canal N (@canalN_) October 17, 2025

"Hay que tener cuidado con tratar de reemplazar la voluntad popular que se va expresar ahorita, en abril en primera vuelta, reemplazarla con fuerza y violencia en las calles que es minoritaria. La manifestación de la calle, por muy respetable y legítima que sea, no puede reemplazar el proceso electoral donde la mayoría de ciudadanos se va pronunciar", añadió.

No se trata de que se vayan todos

Finalmente, el premier puso mayor énfasis en el pedido de la gente de que se vaya todos los integrantes de este gobierno señalando que debido a esta situaciones, que se han dado en anteriores oportunidades, hoy no existe una clase política en el Perú lo que ha generado que grandes profesionales rechacen servir al país por temor a las críticas.

"Las elecciones generales ya han sido convocadas. Aquí ya no se trata de que se vayan todos, en realidad el problema es que ya se han ido todos muchas veces, no hay clase política. Tenemos que estar aquí profesionales destacados en cada una de las especialidad, porque ya no hay clase política y en el fondo mucha gente ha rechazado comprometerse con el país", finalizó.

De esta manera, Ernesto Álvarez respaldó la continuidad de José Jerí en la Presidencia indicando que no es momento de que se vayan todos.