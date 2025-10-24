José Verona recomienda a José Jerí mantener a Edward Tovar como jefe de la Sunat: "Es lo más inteligente"

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado tributarista, José Verona, en entrevista con Exitosa, recomendó al presidente José Jerí mantener a Edward Tovar como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y a Ada Flores como presidente del Tribunal Fiscal.

Esta semana, el Consejo Fiscal del Perú (CF) advirtió que las continuas leyes aprobadas por el actual Congreso de la República (2021 - 2026) suponen un efecto negativo en las finanzas públicas, poniendo en riesgo la estabilidad económica del país en un futuro inmediato como en mediano a largo plazo. Para abordar sobre este tema, José Verona llegó al set del programa 'Hablemos Claro'.

Sin embargo, durante el diálogo con Nicolás Lúcar, el abogado tributarista aprovechó la oportunidad para referirse a Edward Tovar, quien el 3 de octubre, a través de la Resolución Suprema N.º 030-2025-EF, fue designado como Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en reemplazo de Marilú Llerena Aybar, cuya renuncia fue aceptada por el Ejecutivo.

Verona tildó de "falso" que se estén alistando nuevos cambios en la Sunat o, incluso, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que el presidente José Jerí es la única persona que tiene la autoridad de firmar una resolución suprema donde se detalle ese hecho, mientras tanto no se debe caer en "fake news". En ese marco, recomendó al jefe de Estado de mantener a Edward Tovar como titular de la Sunat.

"Esa noticia es falsa, fake. No veo vocación de cambio en el presidente Jerí. Y lo más inteligente, técnicamente hablando es que se mantenga Edward Tovar como jefe de la Sunat, Ada Flores como presidente del Tribunal Fiscal y Ricardo Toma que es el más grande estratega de fiscalización Sunat encabece con los dos una estrategia fiscalización que nos lleve a recaudar más de 200 mil millones de soles", expresó.

Pero no todo quedó ahí, ya que José Verona justificó su postura, asegurando que si José Jerí ratifica a las personas en mención en sus respectivos cargos y renueva su confianza en ellos, todo el estamento se pone a disposición del jefe que encabeza la estrategia.

