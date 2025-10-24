RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Tomen sus precauciones!

Alianza Nacional de Transportistas participará en marcha del 25 de octubre: "En contra de todos los asesinatos"

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, anunció que participarán en la marcha convocada para este sábado 25 de octubre convocada por la 'generación Z'.

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/10/2025

En entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, anunció que participarán en la marcha contra la clase política, convocada para este sábado 25 de octubre por la autodenominada 'generación Z'.

El dirigente transportista aseguró a nuestro medio que han determinado dicha postura debido a que existen leyes "pro-crimen" aprobadas por el Congreso de la República, la cual dificultaría la lucha contra la delincuencia.

Se sumarán a la movilización

Durante la entrevista brindada al programa "Exitosa Perú", Campos mencionó que saldrán a las calles para exigir justicia por todos los asesinatos a cargo del crimen organizado. En ese sentido, puso como ejemplo que en pleno estado de emergencia siguen atentando contra más vidas. 

(Noticia en desarrollo...)

