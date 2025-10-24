RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Un nuevo hito cumplido

Elecciones 2026: RENIEC anuncia entrega del padrón electoral inicial al Jurado Nacional de Elecciones

La jefa del RENIEC, Carmen Velarde, confirmó que su institución entregó al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral inicial, el cual será publicado del 27 al 31 de octubre.

Carmen Velarde. RENIEC

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/10/2025

En el marco de la convocatoria de las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) confirmó la entrega del padrón electoral inicial al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Dicha anuncio estuvo a cargo de la titular de la entidad, Carmen Velarde Koechlin, quien destacó que la remisión fue realizada ayer, jueves 23 de octubre, cuando el plazo máximo era hasta hoy, según lo dispuesto en la Resolución n.º 0394-2025-JNE, de fecha sábado 20 de septiembre del presente. 

Padrón será publicado del 27 al 31 de octubre

Luego de haberse cerrado el padrón electoral el pasado 14 de octubre y cumplir con el procedimiento de su entrega, la jefa del RENIEC indicó, además, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, las listas del padrón electoral inicial se harán publicadas del lunes 27 al viernes 31 de octubre

En ese sentido, los ciudadanos podrán verificar sus datos en el portal institucional de la entidad (http://reniec.gob.pe); no obstante, de residir en zonas donde el internet tiene baja cobertura, tendrán que hacerlo de forma presencial en sus locales descentralizados que tienen a nivel nacional.

Por ejemplo, si un ciudadano detecta alguna omisión o error en su nombre, dirección, fotografía o número de DNI en el padrón electoral inicial, podrá presentar un reclamo o una tacha con el sustento respectivo. 

Más de 10 000 candidatos políticos se presentarán en abril del 2026

A inicios de septiembre, el titular del JNE, Roberto Burneo, indicó que habrán más de 10 200 candidatos políticos en las próximas elecciones generales, teniendo en cuenta que son 39 las organizaciones políticas en carrera (36 partidos y tres alianzas electoral).

En conferencia de prensa, el presidente del órgano electoral precisó que la cifra preliminar de candidatos será de 117 para la fórmula presidencial, 3 354 postulantes al Senado, 6 162 a la Cámara de Diputados y 624 al Parlamento Andino.

De acuerdo con el cronograma electoral, las elecciones internas se desarrollarán en dos fechas: domingo 30 de noviembre (voto de los afiliados o de no afiliados inscritos en una organización política que estén facultados para participar en tal jornada electoral) y el 7 de diciembre (votación de delegados).

En tanto, el 23 de diciembre de 2025 constituye la fecha límite para presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Ese mismo día también se cierra el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas. 

Temas relacionados Carmen Velarde Koechlin elecciones 2026 Jurado Na­cional de Elecciones Padrón electoral Reniec

