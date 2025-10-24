Elecciones 2026: RENIEC anuncia entrega del padrón electoral inicial al Jurado Nacional de Elecciones

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) confirmó la entrega del padrón electoral inicial al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dicha anuncio estuvo a cargo de la titular de la entidad, Carmen Velarde Koechlin, quien destacó que la remisión fue realizada ayer, jueves 23 de octubre, cuando el plazo máximo era hasta hoy, según lo dispuesto en la Resolución n.º 0394-2025-JNE, de fecha sábado 20 de septiembre del presente.

La jefa nacional del #Reniec, @carmenvelardek, remitió al @JNE_Peru el Padrón Electoral Preliminar para las #EG2026, elaborado con la información de los ciudadanos hasta el cierre del 14 de octubre, en cumplimiento del cronograma electoral. pic.twitter.com/9ldqWc7Fp0 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 24, 2025

Padrón será publicado del 27 al 31 de octubre

Luego de haberse cerrado el padrón electoral el pasado 14 de octubre y cumplir con el procedimiento de su entrega, la jefa del RENIEC indicó, además, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, las listas del padrón electoral inicial se harán publicadas del lunes 27 al viernes 31 de octubre .

En ese sentido, los ciudadanos podrán verificar sus datos en el portal institucional de la entidad (http://reniec.gob.pe); no obstante, de residir en zonas donde el internet tiene baja cobertura, tendrán que hacerlo de forma presencial en sus locales descentralizados que tienen a nivel nacional.

Por ejemplo, si un ciudadano detecta alguna omisión o error en su nombre, dirección, fotografía o número de DNI en el padrón electoral inicial, podrá presentar un reclamo o una tacha con el sustento respectivo.

Más de 10 000 candidatos políticos se presentarán en abril del 2026

A inicios de septiembre, el titular del JNE, Roberto Burneo, indicó que habrán más de 10 200 candidatos políticos en las próximas elecciones generales, teniendo en cuenta que son 39 las organizaciones políticas en carrera (36 partidos y tres alianzas electoral).

En conferencia de prensa, el presidente del órgano electoral precisó que la cifra preliminar de candidatos será de 117 para la fórmula presidencial, 3 354 postulantes al Senado, 6 162 a la Cámara de Diputados y 624 al Parlamento Andino.

De acuerdo con el cronograma electoral, las elecciones internas se desarrollarán en dos fechas: domingo 30 de noviembre (voto de los afiliados o de no afiliados inscritos en una organización política que estén facultados para participar en tal jornada electoral) y el 7 de diciembre (votación de delegados).