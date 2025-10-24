Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio este viernes, 24 de octubre de 2025?

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú atraviesa un gobierno de transición, por lo cual, muchos se preguntan si esta situación afecta el precio del dólar en Perú. Por ello, te revelamos en esta nota cómo se cotiza el tipo de cambio para este viernes, 24 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

Saber cuál es el precio del dólar y su comportamiento en nuestro país es muy importante, tanto para personas como para empresas, porque tiene un impacto directo en la economía y en decisiones cotidianas. Es así que si estás pensando ahorrar en esta moneda estadounidense o realizar algunas inversiones, debes tener en cuenta primero cómo cotiza.

Distintas entidades te permiten conocer cuáles son las fluctuaciones del dólar, entre ellas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para la compra y venta. A continuación, te brindamos un cuadro con los valores actualizados hasta la mañana de este viernes para que tomes tus precauciones en el ámbito financiero:

VIERNES, 24 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.393 S/ 3.400

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve baja, en comparación al día de ayer, jueves 23 de octubre, donde la compra era de S/ 3.395 y la venta de 3.401. Pero ¿por qué el dólar puede subir o bajar? Pues bien, existen distintos factores como las tasas de interés, la inflación y la estabilidad política.

Además, la oferta y demanda del dólar en los mercados financieros globales es lo que genera estas fluctuaciones constantes. También depende del contexto internacional, dado que la moneda se ve directamente influenciada por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Así cerró el dólar ayer, 23 de octubre

El tipo de cambio cerró ayer, jueves 23 de octubre, con S/3,3910 (con una apertura de 3,4055), según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras, el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3935, con un máximo de 3,3990 y un mínimo de 3,3880.

Otros valores que puedes tener en cuenta este viernes, es el precio de esta divisa en el mercado paralelo que, según la página cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.405

Cierre del dólar en la jornada del jueves, 23 de octubre, según el BCRP.

¿Dónde consultar el comportamiento del dólar?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), además de estas otras entidades como el BCRP. También puedes mantenerte informado sobre el tipo de cambio de esta moneda extranjera en las siguientes entidades:

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Por ello, si estás pensando en comprar o vender dólares, lo ideal es que tengas en cuenta cuál es su precio actual en Perú. Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio en distintas entidades oficiales como Sunat y el BCRP.