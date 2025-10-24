Octavo retiro AFP: Solo este grupo podrá solicitar el desembolso de hasta S/21,400 este 24 de octubre

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) inició oficialmente el martes 21 de octubre de 2025, pero no todos pudieron solicitar su dinero en esa fecha por el cronograma oficial escalonado. En ese marco, te revelamos qué afiliados podrán pedir hasta S/21,400 este 24 de octubre, según el último dígito de su DNI.

¿Qué afiliados podrán retirar su AFP este 24 de octubre?

El mes de octubre no solo es esperado por todos los peruanos por llevarse a cabo la procesión del Señor de los Milagros, sino porque también se anunció que desde el día 21, más de 8 millones de afiliados a las AFP podrán solicitar sus aportes al fondo del sistema privado de pensiones, de acuerdo a la Ley N.º 32445, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo.

Sin embargo, hay algunos aspectos que debes tener en cuenta si deseas realizar el trámite 100% virtual en alguna de las cuatro administradoras como Integra, Habitat, Profuturo y Prima. En primer lugar, ten a tu mano el número de tu DNI, tu clave web para acceder a la agencia virtual de cada entidad, así como el número de cuenta bancaria (que no debe ser mancomunada) donde deseas que vaya tu dinero.

Seguidamente, recuerda que para evitar saturaciones y colapsos en las plataformas, se establecieron fechas específicas para el retiro de AFP. Pues bien, el 21 de octubre solo aquellos cuyo último dígito de su DNI era una letra comenzaron con el proceso, para luego, aquellos cuyo documento de identidad terminaba en 0 podían realizar el trámite el 22 y 23 de octubre.

Cronograma para solicitar hasta S/21,400 de tu AFP

Entonces, ¿qué grupo es el que solo podrá pedir este 24 de octubre? Pues bien, según el cronograma oficial dado a conocer por la Asociación de AFP, las personas cuyo DNI termina en 1 podrá registrar su solicitud de hasta S/21,400 de sus aportes, pero no solo eso, ya que este grupo tiene la oportunidad de realizar el proceso el 27 de octubre y el 21 de noviembre del presente año.

Pero no te preocupes si es que tu DNI no termina en ese número y no puedes iniciar aún tu solicitud para tener tu dinero en tus manos, ya que también hay otras fechas en que podrás acceder a ello. Ten en cuenta el siguiente cuadro, que también puedes acceder a través de este LINK.

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

Horario para registrar tu solicitud AFP

De acuerdo a lo reportado por Integra, Prima, Profuturo y Habitat, los usuarios podrán ingresar a sus portales y registrar las solicitudes del retiro de sus aportes a los fondos de pensiones solo en el siguiente horario, ¡toma nota y no te quedes fuera del proceso!

De 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., de lunes a viernes. Ten en cuenta que en feriados el trámite no está disponible.

En resumen, ten en cuenta que solo aquellos afiliados cuyo DNI termine con el dígito número 1 podrán solicitar el retiro de su AFP este viernes, 24 de octubre, según el cronograma oficial.