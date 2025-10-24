Directivo de Sporting Cristal responde a Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La noche de este jueves 23 de octubre, Sporting Cristal y Universitario protagonizaron un verdadero partidazo en el Estadio Nacional. Celestes y crema se enfrentaron en un duelo que tuvo que ser postergado por una semana por los conflictos sociales en la capital el último miércoles 15 de octubre.

Fueron 90 minutos de mucha tensión, donde ambos equipos se jugaban las últimas balas en sus respectivos intereses. Finalmente, con un solitario tanto de Alex Valera, los dirigidos por Jorge Fossati con lo que quedaron a tiro de conseguir el tricampeonato nacional.

Gustavo Zevallos le responde a Franco Velazco

La previa de este partido se calentó desde la parte directiva ya que el administrador temporal de Universitario, Franco Velazco, quien criticó duramente la infraestructura del Estadio Alberto Gallardo ya que no cuenta con las condiciones para albergar un duelo de alto riesgo.

Minutos antes del pitazo inicial en el Estadio Nacional, L1 Max conversó con Gustavo Zevallos, director de fútbol de Sporting Cristal para conocer detalles del club rimense. Aquí, el directivo fue consultado sobre los dichos del mandamás crema, pero en un primer momento se negó a responderlos al señalar que no entrarán ningún tipo de intercambios verbales.

"De mi parte no merece ningún comentario Lo único que puedo decir es que acá pensamos en fútbol, muy respetuosos de todas las instituciones, y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera", inició.

No le deben a nadie

La charla continuó y el directivo fue consultado sobre la posibilidad de que los bajopontinos construyan un estadio con mayor capacidad y que pueda albergar cualquier tipo de cotejos. Fue aquí donde Zevallos aprovechó los micrófonos para envía un dardo a tienda crema señalando que la institución rímense cuenta con escenario deportivo pequeño, pero que no le debe a nadie haciendo clara referencia a la millonaria deuda merengue con el Estado.

"Siempre se ha pensado, no es sencillo. Lo que tenemos es un estadio pequeño, pero no le demos a nadie. En estadio todo está al día y eso es una tranquilidad para nosotros", añadió.

Por último, el representante rímense señaló que, con el campeonato ya perdido, su principal objetivo es quedarse con el segundo lugar del acumulado y clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De esta manera, Gustavo Zevallos, director de fútbol de Sporting Cristal, respondió con todo al administrador de Universitario, Franco Velazco.