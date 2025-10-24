¿Nuevo galán? Melissa Klug en SHOCK con INESPERADO regalo tras su separación de Jesús Barco

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug anunció hace solo unos días su separación del futbolista Jesús Barco. Tras su declaración, la 'Blanca de Chucuito' vuelve a captar la atención de la farándula peruana y esta vez al quedar sorprendida con un inesperado regalo en medio de esta complicada situación de su vida amorosa.

Melissa Klug anunció separación con Jesús Barco

La madre de Samahara Lobatón impactó a sus seguidores al lanzar un comunicado anunciando el fin de su relación con Jesús Barco, pero minutos después lo borró de sus redes sociales; sin embargo, un día después, confirmó a la producción de 'Magaly TV: La Firme' que estaba separada del padre de su última hija "atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación".

Dicha declaración se dio tras el polémico ampay del futbolista en Huánuco donde se le veía disfrutando de un día de piscina junto a dos mujeres y sus compañeros de equipo, Carlos Ascues, Alexi Gómez, lo que llegó a Barco no solo a, aparentemente finalizar su historia de amor con la 'Chalaca', sino también a quedarse sin trabajo, ya que el club Alianza Universidad rescindió su contrato.

Pese a que no dio mayores detalles, Melissa Klug también sorprendió al revelar que recibió un mensaje inesperado en TikTok donde la alertaban de que Jesús quizás estaba saliendo con otra fémina aprovechando su relación a distancia, pero pese a ello, la empresaria señaló que hasta ese momento descartaba que su separación sea por terceras personas.

¿Jesús Barco envió regalo a Melissa Klug?

En medio de esta situación, Melissa no solo impactó a más de uno al limitar los comentarios de sus redes sociales, sino que a pesar de todo se mantiene activa compartiendo cada una de sus aventuras y proyectos que tiene en marcha, demostrando que pese a su complicada vida sentimental.

Incluso, se animó a revelar el regalo que recibió: ¡un ramo de girasoles! Al ver la imagen en su historia de Instagram, muchos se preguntaron si era un detalle enviado por Jesús Barco en un intento de reconciliación o apareció un nuevo galán en su vida, pero la empresaria aprovechó en dejar en claro que presente no fue enviado por ningún hombre, sino por sus amigas más cercanas, entre ellas, Canchita Centeno.

"Qué haría sin ustedes. ¡Las amooo!", escribió la 'Blanca de Chucuito', reflejando la emoción que sintió al recibir ese arreglo floral.

