Caen presuntos autores de balacera que dejó seis heridos en primer día de estado de emergencia en el Callao

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un megaoperativo en el asentamiento humano Centenario, en El Callao, logrando la captura de doce presuntos integrantes de la peligrosa banda criminal 'Los Malditos del Centenario'.

Entre los intervenidos estarían los responsables de la balacera que dejó seis heridos durante el primer día del estado de emergencia, suceso que generó alarma entre los vecinos del primer puerto y evidenció la magnitud de la violencia que afronta la zona.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada y contó con la participación de diversas unidades policiales especializadas, que actuaron de manera simultánea en distintos puntos del asentamiento humano.

Los agentes irrumpieron en viviendas utilizadas por la organización para ocultarse y almacenar armas y drogas, logrando reducir a los sospechosos sin que se registraran enfrentamientos.

Según información policial, los detenidos integrarían una estructura criminal dedicada al sicariato, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas, delitos que vienen siendo investigados desde hace varios meses.

🔴🔵 En un megaoperativo en el Callao, la PNP detuvo a 12 integrantes de 'Los Malditos del Centenario', entre ellos los presuntos autores de la balacera que dejó seis heridos durante el primer día del estado de emergencia. Armas, droga y vehículos fueron incautados en el... pic.twitter.com/47WJHGopCx — Exitosa Noticias (@exitosape) October 24, 2025

Capturan a cabecillas de "Los Malditos del Centenario"

Entre los capturados figuran Cristian Arón Rosario Guerrero (25), alias "Arón"; Leonardo Martín Ramírez Guevara (27), alias 'Raz'; Terry Renato Vidal Romero (26), alias 'Terry'; Yersino Aldair Rodríguez Calle (25), alias 'Aldair'; y Nicolás Albuquerque Gálvez, alias 'Chocho', considerados piezas clave dentro de la organización criminal.

Además, dos menores de edad fueron intervenidos durante la operación, lo que demuestra el uso de adolescentes por parte de estas bandas para cometer delitos violentos.

De acuerdo con las investigaciones, cuatro de los detenidos habrían participado directamente en la balacera ocurrida durante el primer día del estado de emergencia en El Callao, donde seis personas resultaron heridas por impactos de bala. Este hecho, ocurrido en plena vía pública, provocó la rápida respuesta de las autoridades y la intensificación de los patrullajes en el primer puerto.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que el vehículo empleado en el atentado fue incautado durante el operativo, junto con dos armas de fuego que serán sometidas a pruebas balísticas para determinar su participación en el ataque.

Arriola añadió que las investigaciones estarán a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la cual profundiza en los vínculos de la organización con otros hechos de violencia registrados en la región.

Armas, droga y vehículos incautados durante la intervención

Durante la operación policial se incautaron una pistola sin marca, un revólver, municiones sin percutir, dos tipos de droga, una mototaxi y una camioneta. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes como parte de las evidencias recabadas.

Los agentes señalaron que esta intervención se realizó en el marco del estado de emergencia decretado en el Callao, que busca reducir los altos índices de criminalidad y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

La Policía Nacional informó que continuará ejecutando operativos nocturnos y de madrugada para ubicar a los cabecillas que aún se mantienen prófugos, así como desarticular otras bandas que operan en diferentes sectores del primer puerto.

Finalmente, las autoridades destacaron que la captura de 'Los Malditos del Centenario' representa un golpe importante contra la delincuencia organizada, y reafirmaron su compromiso de mantener una presencia activa en las calles para garantizar la seguridad de la población chalaca.