Premier Álvarez asegura que es exagerado llamar 'héroe' al suboficial Magallanes : "Hay que guardar la calma"

Las declaraciones del comandante general de la PNP, Oscar Arriola, han generado polémica. El jefe de la policía fue consultado sobre la situación del suboficial Luis Magallanes y en su respuesta calificó a este agente como 'héroe' a pesar de ser el principal sospechoso de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz.

Estas palabras fueron rechazadas por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señalando que es bastante exagerado y que es producto del momento en el que vivimos. Además, el premier aseguró que es necesario guarda la calma y ser prudentes por estos días.

Es exagerado

Como se recuerda, Oscar Arriola aseguró que el suboficial PNP Luis Magallanes no solo se encontraba cerca de salir en libertad, sino que también lo calificó de 'héroe' por otros hechos realizados en su carrera como policía.

Durante una entrevista con Canal N, Ernesto Álvarez señaló que este calificativo es exagerado y además indicó que el disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz se dio por el asedio de otros manifestantes. Según precisó, el efectivo de la Policía Nacional del Perú había sido agredido antes de realizar los desafortunados disparos que impactaron en la integridad de 'Trvko'.

"Yo creo que es un termino exagerado propio de la emotividad de los momentos que se está viviendo. Hay que guardar la calma y ser prudentes mientras se pueda. Yo creo que el policía Magallanes lo que ha hecho es intentar cumplir su deber y que, habiendo sido golpeado y amenazado, él se ha defendido pretendiendo dar disparos no al aire sino al suelo y pista", indicó.

El plan era que ningún policía tenga armas de fuego

Posteriormente, el jefe del Gabinete Ministerial aseguró que cualquier efectivo de la PNP sabe que una bala disparada al suelo impactaría en un tercero. Además, precisó que el plan elaborado por el gobierno y el alto mando de la policía era que ningún agente porte revolver o pistola ya que solo tendrían a disposición armas no letales.

"No hay que ser un experto para saber que cualquier proyectil que se dispare al suelo puede rebotar y herir a cualquiera. Y aquí viene el tema de las responsabilidades, en primer lugar, la orden que fue dada desde el inicio de la estrategia era de que ningún policía tuviera arma de fuego", añadió.

De esta manera, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aseguró que es exagerado llamar 'héroe' al suboficial Luis Magallanes, quien es sindicado como el principal sospechoso de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz.