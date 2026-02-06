Crisis en hospitales de Lima: Más de 70 medicamentos NO TIENEN STOCK, revela la Contraloría

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vocero de la Contraloría General de la República, Luis Castillo, reveló que, tras realizar auditorias en distintos hospitales de Lima, se detectó que más de 70 medicamentos no cuentan con stock en sus almacenes. Además, mencionó la carencia de equipos médicos.

Más de 70 medicamentos sin stock

La Contraloría General de la República ha encontrado 20 situaciones adversas en nosocomios como Rebagliati, hospital Angamos, hospital Carlos Alcántara Butterfield, hospital EsSalud Alberto Sabogal. hospital Luis Negreiros.

En tal sentido, el vocero Luis Castillo Torrealva dio a conocer qué se halló en los citados establecimientos de salud tras realizarse autorías. Al respecto, respondió que una problemática que existe es el desabastecimiento de medicinas, hecho que diversos pacientes en estos últimos días han denunciado en exteriores de los centros sanitarios.

"Hay falta de medicamentos en las farmacias que los pacientes necesitan para poder ser atendidos. Hay algunos que no tienen alta rotación, sin embargo, siguen solicitando y hay el riesgo de perderse estos medicamentos. Pero algo que nos preocupa es que en los hospitales Angamos y Negreiros, estos almacenes no cuentan con certificaciones de buenas prácticas (...) ya se le ha comunicado esto a la presidencia de EsSalud", señaló.

Además, sostuvo que en los hospitales Alcántara, Sabogal, Negreiros y Rebagliati "hay más de 70 medicamentos que no tienen stock en sus almacenes" dejando en evidencia la crisis que existe estos establecimientos que perjudicaría a varios pacientes.

Otra problemática: Falta de equipamientos

De igual manera, el vocero de la Contraloría General de la República sostuvo que también hay una carencia de equipamientos como Doppler, que sirven para realizar ecografías, insumos de laboratorio para poder atender rápidamente a los pacientes.

"En el caso del hospital Sabogal hemos tenido más de 18 equipos de emergencia que no vienen funcionando. Luego sigue el hospital Rebagliati al igual que Angamos, que tienen 3 y 10, respectivamente. Equipos que, si es cierto por ejemplo si un niño llega a Sabogal y necesita hacer una nebulización hay equipos, pero si hay una sobredemanda tienen algunos equipos malogrados", afirmó.

En tanto, al ser consultado de quién sería responsable de lo que está ocurriendo en los hospitales capitalinos, señaló que "en una segunda etapa estamos identificando esas responsabilidades" para elevarlo al área correspondiente.

