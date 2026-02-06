Provías aclara que anuló contrato con PMO Vías: Niegan ruptura de acuerdo G2G con Francia

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional, aclaró que se anuló el contrato con PMO Vías, mas no el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia. La razón sería, por un presunto caso de corrupción a nivel internacional de parte de una de las empresas que conforma la Oficial de Gestión de Proyecto (PMO Vías).

Clausura en contrato permite la medida

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Dávila Moscoso detalló que en noviembre del 2025 recibieron un documento de Defensoría del Pueblo en el que piden revisar el contrato con PMO Vías, conformado por dos empresas francesas, entre las que se encuentra EGIS Vías.

"Comenzamos una investigación y esta empresa, tiene un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de París, en donde reconoce ese delito de cohecho activo, es decir, soborno a funcionarios . Pero no solo eso, si no que el Banco Mundial inicia, a través de su Oficina de Transparencia una investigación por estas conductas y descubre que esta empresa EGIS contrata un agente: Es como una oficina encargada de sobornar funcionarios", reveló.

Por ello, según indicó, se inhabilitó a EGIS por estas prácticas en diferentes países: India, Panamá, Gabón. En ese sentido, explicó que el contrato del Perú con el grupo tenía clausulas expresas anticorrupción, por lo que la resolución del contrato es válida.

"En donde se establecía que podíamos resolver de pleno derecho el contrato cuando se determinaran este tipo de hechos. Lo hemos hecho, ha sido difícil, ha sido una decisión muy pensada y trabajada por equipo técnico y también coordinada con otras instancias", indicó.

Proyectos viales no serán afectados

En ese sentido resaltó que la anulación de este contrato no afecta la obra de la carretera central, la vía rápida Santa Rosa, ni el puente homónimo, por tener un rol de asistencia técnica y tampoco se ve afectado el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia.

"Lo cierto es que ellos cumplen el rol de asistencia técnica. Eso es lo que quiero dejar clarísimo, porque se está hablando de que esto podría generar una crisis diplomática (...) y eso está completamente descartado. El contrato que nosotros tenemos como Provías Nacional es con la empresa [PMO Vías] no está impactando de ninguna manera en el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia y mucho menos en los proyecto", aseguró.

Asimismo, afirmó que los proyectos continúan siendo ejecutados conforme al cronograma y con los recursos asignados.

Es así como la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, aclaró que el contrato resuelto por un presunto caso de corrupción y en base a una clausula anticorrupción es con PMO Vías y no afecta el convenio G2G con Francia.