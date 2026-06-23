Cáncer no será motivo de despido: MTPE presenta reglamento que protege la permanencia laboral de trabajadores diagnosticados

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la finalidad de mejorar la normativa en las jornadas laborales, el MTPE presentó un reglamento que busca proteger la permanencia laboral de trabajadores que sean diagnosticados con cáncer. En ese sentido, los empleadores no podrán separar al trabajador de sus actividades por este motivo y en caso de intentarlo, deberán justificarlo.

Reglamento que protege la permanencia del trabajador en su centro laboral

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentó los alcances del Decreto Supremo N.° 008-96-TR, norma que fortalece la protección de los derechos laborales de las personas diagnosticadas con cáncer, tanto del sector público como privado, al establecer que esta condición no puede ser utilizada como motivo de despido.

"Esta es una norma que reafirma el compromiso del sector Trabajo con la protección de la dignidad de las personas diagnosticadas con cáncer, la igualdad de oportunidades y la permanencia y sostenimiento en su puesto de trabajo", expresó el representante del MTPE.

Durante la presentación, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, explicó que el reglamento incorpora el diagnóstico de cáncer como una causal de despido nulo dentro de la normativa laboral vigente, incluyendo la Ley de Fomento del Empleo, la Carrera Administrativa y la Ley del Servicio Civil.

"Esta regulación incorpora además medidas concretas que garantizan la protección frente a actos discriminatorios y promueven condiciones laborales compatibles con la necesidad de salud de quienes atraviesan esta sensible enfermedad", explicó el titular el MTPE.

🎗️ Detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia que merece ser protegida. Con la presentación del Reglamento de Protección Laboral para las Personas Trabajadoras con Cáncer, el Perú da un paso histórico para fortalecer la defensa de sus derechos y... pic.twitter.com/JfWIgoNRvY — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) June 22, 2026

¿Qué consideraciones se han tomado en el reglamento?

Además, dentro de la reunión protocolar, el ministro destacó que dicho reglamento dispone que los empleadores deben realizar las adecuaciones necesarias para que las condiciones laborales sean compatibles con el estado de salud del trabajador, garantizando la continuidad del vínculo laboral sin reducción de remuneración y bajo condiciones seguras y dignas para los pacientes diagnosticados.

Entre las medidas contempladas se encuentran la implementación del teletrabajo, la flexibilización de la jornada laboral, la adaptación del puesto de trabajo y la asignación de funciones compatibles con la situación médica del trabajador.

Finalmente, con estas acciones en favor de los pacientes que sean diagnosticados con cáncer el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo menciona que, los empleadores deberán cumplir con la serie de normativas establecidad que buscan darle estabilidad a los trabajadores que atraviesan una situación complicada en el ámbito médico al recibir una noticia que causa que su vida cotidiana tenga cambios significativos.