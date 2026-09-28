Papa León XIV en Perú: ¿habrá días no laborables? Juan Sheput explica qué regiones serían incluidas

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del papa León XIV, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, informó que se evalúa establecer días no laborables durante la visita del sumo pontífice al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre.

Ministro de Trabajo, Juan Sheput c

De acuerdo con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, en declaraciones al medio D News, señaló que existe una solicitud presentada por el comité especial encargado de coordinar el evento, instancia que se encuentra bajo la Cancillería.

La propuesta contempla declarar días no laborables el 11, 12 y 16 de noviembre en Lima, así como en Lambayeque, Ucayali y Cusco , regiones incluidas en el recorrido del papa.

"Hay una solicitud informal que todavía no se ha materializado en términos oficiales de parte del comité especial que está viendo esto que está en la cancillería, que habla que haya feriados no laborables en Lima el 11, el 12 y el 16 en Lima, Lambayeque, Ucayali y Cusco, que nos los lugares donde visitará el papa", expresó el ministro.

Sin embargo, el titular del MTPE precisó que la propuesta todavía se encuentra en evaluación y que podrían establecerse días no laborables de alcance regional, considerando las características y necesidades de cada zona.

"Nosotros consideramos que dentro de ese esquema va a haber feriados regionales, es decir, solo para las regiones. Vamos a ver cuáles, porque el hecho que sea en Lambayeque no significa que solo en Lambayeque tenga que haber feriados", explicó.

Sheput señaló que la llegada del papa podría generar una importante movilización de personas provenientes de otras regiones, como Tumbes, Piura y La Libertad, además de visitantes procedentes de Ecuador y Colombia.

Por ello, sostuvo que será necesario analizar las condiciones particulares de cada lugar antes de definir la medida.

¿Cómo se podría manejar en la capital?

En el caso de Lima, el ministro indicó que, por el momento, se considera que el 16 de noviembre sería suficiente como día no laborable y que no resultaría necesario incluir los días 11 y 12.

La decisión final sobre los días no laborables deberá definirse luego de evaluar las condiciones de seguridad, movilidad y organización en las regiones involucradas.

Finalmente, el ministro Juan Sheput explicó que la evaluación no responde únicamente a criterios laborales, sino también a la necesidad de fortalecer la seguridad y facilitar el desplazamiento del papa León XIV durante su visita.