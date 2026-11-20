20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno designó a Teodoro Alonso Crisólogo Grández como jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial. La decisión fue publicada este viernes 20 de noviembre en el diario El Peruano, mediante la Resolución N.° 000090-2026-DP/SGDP.

Su fundamento central es la necesidad de cubrir el puesto, que se encontraba vacante, y contar con un funcionario que ejerza las responsabilidades correspondientes.

¿Cuál es su trayectoria?

Crisólogo Grández registra experiencia en el sector público y en investigación económica. En 2017, trabajó en la Dirección de Proyecciones y Escenarios Macroeconómicos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este antecedente sitúa parte de su experiencia profesional en el ámbito macroeconómico, dentro de una dependencia del MEF dedicada a elaborar proyecciones y escenarios económicos.

La resolución de nombramiento no desarrolla su trayectoria profesional: se concentra en formalizar su incorporación, establecer el régimen laboral aplicable y disponer los procedimientos administrativos posteriores. Tampoco identifica al anterior titular de la jefatura ni precisa desde cuándo permanecía desocupada.

Las condiciones del nombramiento

El nuevo jefe del Gabinete de Asesores ejercerá bajo el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil. La decisión también se sustenta en la Ley N.° 27594, que regula el nombramiento de funcionarios públicos, y en la Ley N.° 31419, sobre idoneidad para acceder y ejercer cargos de libre designación y remoción.

Estas referencias normativas establecen el marco legal invocado para la designación, tanto respecto del régimen laboral como de las condiciones de acceso al cargo público.

El expediente incluye memorandos e informes de la Secretaría General, la Gerencia General, la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

Notificación y publicación

La Oficina de Recursos Humanos deberá notificar formalmente a Crisólogo Grández. Asimismo, la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones deberá publicar la resolución en el portal institucional, en la misma fecha de su aparición en El Peruano, conforme establece el documento oficial.