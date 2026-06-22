Keiko Fujimori busca dialogar con Julio Velarde para evaluar su permanencia en el BCR: "Voy a solicitar una audiencia"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial Keiko Fujimori señaló que, una vez la ONPE emita los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial 2026, solicitará una audiencia con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, para conversar sobre su continuidad al frente de la institución.

Keiko Fujimori solicitará audiencia con Julio Velarde

El conteo de los votos de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 sigue en curso. En medio de este panorama político, Keiko Fujimori, brindó declaraciones a los medios de comunicación para abordar distintos temas de interés público, entre ellos, sobre cuál será el futuro del Banco Central de Reserva del Perú en un eventual gobierno suyo.

La candidata presidencial por Fuerza Popular, subrayó el respeto que mantiene su agrupación política hacia la autonomía del BCR. Seguidamente, precisó que una de las primeras acciones que realizará si es oficializada como la nueva mandataria del país será solicitar una audiencia con Julio Velarde, con el objetivo de evaluar de manera directa su continuidad al frente de la máxima entidad monetaria del país.

"Yo creo que culminado el conteo de la ONPE, porque son pocas actas observadas, lo primero que voy a hacer es una audiencia con Julio Velarde", precisó en un inicio ante las cámaras de televisión.

¿Julio Velarde permanecerá al frente del BCR?

El pronunciamiento de Keiko Fujimori se da en referencia a las recientes declaraciones de Julio Velarde, donde no descarta continuar por un periodo más al mando del BCR si es que recibía una propuesta del próximo Gobierno, que sea ratificada por el Senado.

Esta postura del experimentado economista fue calificada por la candidata de Fuerza Popular como una actitud "esperanzadora" y "positiva" para todos los peruanos y, en especial, para la resiliencia financiera del país.

"Este último comentario que él (Julio Velarde) ha hecho, yo creo que ha generado muchísima esperanza y una actitud muy positiva, no solo en los mercados financieros, sino también en todos los peruanos", concluyó.

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