Keiko Fujimori saluda confirmación de visita del papa León: "Lo esperamos con los brazos y corazones abiertos"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV confirmó este lunes que cumplirá con su gira por Sudamérica en la que visitará Uruguay, Argentina y el Perú. Tras ello, la presidenta Keiko Fujimori desde sus redes sociales saludó que el sumo pontífice confirmara su arribo a suelo nacional y aseveró que los peruanos lo harán con cariño y fe.

Tras el anuncio del sumo pontífice

La jefa de Estado envió un mensaje luego de que la misma santidad asegurara en sus redes sociales que le llena de alegría retornar al continente donde vivió tanto tiempo. Como se recuerda, esta está programada del 6 al 18 de noviembre, iniciando su periplo en Uruguay y cerrando su recorrido en nuestro país.

"El pueblo peruano recibe con profunda alegría la confirmación de la próxima visita del Santo Padre al Perú y las buenas noticias sobre su recuperación. Lo esperamos con los brazos y corazones abiertos, con el cariño de un pueblo que lo quiere y que se prepara para recibirlo con mucha fe", escribió la presidenta Fujimori.

El pueblo peruano recibe con profunda alegría la confirmación de la próxima visita del Santo Padre al Perú y las buenas noticias sobre su recuperación. Lo esperamos con los brazos y corazones abiertos, con el cariño de un pueblo que lo quiere y que se prepara para recibirlo con mucha fe. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

La agenda del papa León XIV en el Perú comprende su arribo a la Base Aérea del Callao el 11 del próximo mes y un encuentro con la mandataria en Palacio de Gobierno. Al día siguiente sostendrá reuniones con obispos peruanos y cerca del anochecer una vigilia de oración con jóvenes.

El 13 se dirigirá a Chiclayo, ciudad donde fue arzobispo y permanecerá por dos días para una serie de actividades oficiales. El 15 estará temprano en Cusco y pasado el mediodía en Pucallpa hasta la noche donde retornará a la capital para el cierre de su visita y su retorno a Roma programado para la 1:45 de la tarde.

Agenda no cambió pese a reciente operación

La Conferencia Episcopal Peruana anunció que la agenda establecida para el arribo de su santidad no ha sufrido variaciones, pese a la reciente cirugía a la que se sometió, en la que se le extirpó un lóbulo y se confirmó que padecía de un cáncer localizado.

"La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el Viaje Apostólico del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente", señala su publicación en X.

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