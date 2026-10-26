Delcy Rodríguez se pronuncia tras llegada de María Corina Machado a Venezuela: "Podía evitarse el show"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Delcy Rodríguez brindó declaraciones ante los medios de comunicación luego de que María Corina Machado llegara a territorio venezolano ayer 25 de octubre. En declaraciones a la prensa, la funcionaria se refirió a la forma en que la dirigente ingresó al país y abordó el proceso de diálogo con sectores opositores.

En esa línea, sostuvo que la actividad política requiere conocimiento y experiencia para enfrentar los problemas nacionales, debido a que las decisiones. Asimismo, señaló la existencia de 'nuevas estructuras transitorias del Aeropuerto' por donde han ingresado diversas personas beneficiarias de la ley de amnistía.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta de Venezuela, María Corina Machado, calificó como un "show" el retorno a su país de la opositora María Corina Machado. En ese sentido, indicó que hubiese podido ingresar por un aeropuerto.



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Cuestionamientos al ingreso de María Corina Machado

Al ser consultada sobre el lugar por donde ingresó María Corina Machado a Venezuela el 25 de octubre, la representante gubernamental manifestó que ese detalle resulta 'indiferente'. No obstante, recalcó que diversas personas acogidas a la ley de amnistía entraron al territorio nacional utilizando las 'nuevas estructuras transitorias de Aeropuerto.'

"Podía evitarse el show. Ahí están los aeropuertos, ahí hay unas estructuras transitorias para la gente. Como dije, tiene muy buenos comentarios así que alejémonos del show y concentrémonos en que la política sea algo muy serio, eso es algo que ella y sus organizadores tuvieron, no sabemos, pero si lo hicieron de esa manera, algún objetivo buscarán", dijo Delcy Rodríguez.

En esa línea, al responder sobre las responsabilidades de la dirigente frente a las instituciones del Estado, expresó que espera arrepentimiento, remordimiento y rectificación para que pueda aportar al país.

#AHORA | Diosdado Cabello reacciona al regreso de María Corina Machado y dice que en Venezuela no hay persecución política:



"Todo el que se quiera venir y asuma la responsabilidad de lo que dijo y de lo que hizo en la calle, y que haga política". pic.twitter.com/jvCzg9qggA — Orlando Avendaño (@oavendano) October 26, 2026

Diosdado Cabello niega persecución política

Diosdado Cabello también se pronunció acerca del regreso de María Corina Machado al país. Durante su intervención, aseguró que en Venezuela no existe persecución política y cuestionó la forma en que se manejó la llegada de la dirigente opositora.

"¿Desde cuándo estamos diciendo que el que se quiera venir, que se venga? Aquí no hay persecuciones para nada. Se montan un show. (...) Dejen el show y que vengan todos los que quieran venir; pero que asuman la responsabilidad de lo que dijeron y de lo que hicieron en la calle, y que hagan política. Los demás, si se hubiesen querido venir el 25, se hubiesen venido; pero no quisieron", dijo Diosdado Cabello.

Cabe mencionar que, a través de este pronunciamiento, exhortó a quienes retornen al territorio nacional a asumir las responsabilidades por sus declaraciones y acciones pasadas en las calles. Asimismo, señaló que otras personas pudieron haber regresado el día 25, pero optaron por no hacerlo.